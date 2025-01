Primes maladie: bonne nouvelle pour les familles de ce canton romand

Ce champignon luminescent suisse intrigue scientifiques et artistes

Les autorités valaisannes rappellent qu'en principe, les bénéficiaires sont déterminés automatiquement sur la base des données fiscales 2023 et les subsides sont portés, en décembre déjà, en déduction de la facture des primes 2025. Les bénéficiaires seront avisés personnellement en février.

Dans le détail, les subsides seront répartis entre les personnes et familles de condition économique modeste (55%), les bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI (27%) et les personnes à l'aide sociale (8%). Le solde est destiné à la prise en charge des primes des personnes titulaires d'un acte de défaut de biens (9%).

Cette année en Valais, plus de 96 000 personnes – soit environ un quart de la population du canton – devraient profiter d'une réduction individuelle des primes d'assurance-maladie (RIP). Cela représente 7000 bénéficiaires de plus qu'en 2024 , dont 6000 enfants.

En Valais, près d'un quart de la population bénéficiera d'un subside maladie en 2025. C'est 7000 personnes de plus que l'an dernier. L'accent sera mis sur les primes des enfants de la classe moyenne.

Les subsides seront répartis entre les personnes et familles de condition économique modeste.

