Le Groupe Mutuel rompt avec l'Hôpital de la Tour à Genève

Et soudain, ils se retrouvent exclus. Mais ce n'est pas une première, Baptiste Hurni rappelant notamment un précédent cas, parmi d'autres, dans le canton de Neuchâtel concernant Assura et l'hôpital de La Providence. (ats/sia)

Interviewé dimanche par l'émission Forum de la RTS, le président de la section romande de la Fédération suisse des patients et conseiller aux Etats Baptiste Hurni (PS/NE) s'est dit «extrêmement préoccupé» pour les patients concernés. Il a déploré le manque de transparence en matière d'assurances complémentaires. «Comme on n'a pas les chiffres, impossible de savoir qui a raison» , a-t-il dit.

«A partir du 1er mai 2024, il n'y aura plus de convention entre cet établissement hospitalier et le Groupe Mutuel pour la division privée ou semi-privée», a indiqué ce dernier samedi en fin de journée à Keystone-ATS. L'assurance confirmait une information parue dans la Tribune de Genève.

Le Groupe Mutuel ne rembourse plus les séjours en division privée ou semi-privée de ses assurés au bénéfice d'une complémentaire qui se font soigner à l'Hôpital de la Tour à Meyrin (GE). La pomme de discorde? La facturation des prestations hôtelières et cliniques.

Pourquoi les accidents de travail explosent chez les femmes en Suisse

En diminution chez les hommes, les accidents de travail augmentent chez les femmes en Suisse. En cause, un système de prévention conçu en fonction des tâches et du corps des hommes et qui, de ce fait, invisibilise les risques pesant sur les travailleuses. Ces dernières sont ainsi plus vulnérables à certains types de sinistres, moins reconnus.

Au cours des dernières décennies, les accidents du travail sont devenus de moins en moins nombreux en Suisse. L'Office fédéral de la statistique (OFS) en comptait quelque 358 000 en 1990, contre environ 278 000 en 2019. Bien que ponctuée de quelques fluctuations, la tendance générale est clairement à la baisse.