L'envie de changement est particulièrement marquée en Suisse romande (image d'illustration). Keystone

Un tiers des Suisses envisagent de changer de caisse maladie en 2025

Une nouvelle hausse des primes maladie se profile pour 2025. Si un tel scénario se produit, plus de 30% des Suisses pourraient changer de caisse.

L'année dernière, les primes maladie ont augmenté de 8,7%, marquant la 3e hausse la plus élevée jamais enregistrée depuis 1996. Malgré cette explosion des coûts, seuls 17% des Helvètes avaient décidé de changer de caisse maladie, un pourcentage légèrement inférieur par rapport à l'année d'avant.

Cette année, les choses devraient être différentes. Alors qu'une nouvelle hausse des primes se profile pour 2025, 32% des Suisses envisagent de se tourner vers une nouvelle caisse maladie. C'est ce qu'affirme bonus.ch sur la base d'un sondage mené auprès de 4000 personnes. Le comparateur en ligne table sur une hausse des primes comprise entre 5 et 7%.

Cette envie de changement est particulièrement marquée en Suisse romande et au Tessin, où 40 et 39% des sondés se disent prêts à opter pour un autre assureur. En revanche, les Alémaniques se montrent plus prudents: seulement 23% envisagent de se tourner vers un autre prestataire de santé.

Des économies importantes

Les intentions varient également en fonction de l'âge. Ainsi, 72% des «seniors» affichent la volonté de conserver la même caisse maladie malgré la forte hausse des primes prévue en 2025. A l'inverse, ce taux chute à 53% chez les personnes de moins de 31 ans.

Changer de caisse maladie, de modèle ou de franchise permet d'atténuer l'impact de l'augmentation des primes. Selon une étude menée par Axa en mars dernier, il est possible d'économiser jusqu'à 960 francs par an grâce à ce type d'opération. (asi)