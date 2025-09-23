Dès 2026, les primes d'assurance maladie augmenteront en moyenne de 4,4%. Image: keystone/watson

7 astuces pour faire des économies sur vos primes maladie

Elisabeth Baume-Schneider l'a annoncé: nos primes d'assurance maladie augmenteront en moyenne de 4,4%. Il existe néanmoins quelques astuces qui vous permettront d'économiser des sous. C'est déjà ça, non?

Le mois de septembre ne signe pas seulement la fin de l'été. Il marque également l'annonce de la hausse des prix de nos assurances maladie. La ministre de la Santé Elisabeth Baume-Schneider l'a communiqué ce mardi: la prime mensuelle moyenne atteindra 393,30 francs en 2026, tous assurés confondus, soit 16,60 francs de plus qu'en 2025, ce qui correspond à une hausse de 4,4%.

Dès l'année prochaine, les Suisses vont donc encore douiller. La «bonne» nouvelle? Il existe des astuces pour réagir au mieux à cette hausse de prix et éventuellement économiser quelques sous.

Quelle caisse maladie choisir ?

Les primes et la qualité du service varient d'une assurance à l'autre. Les prestations restent, quant à elles, pareilles. En Suisse, chacun peut changer de caisse maladie, sauf en cas d'arriéré de payements. L'assurance obligatoire peut être résiliée une seule fois par année, avant la fin du mois de novembre.

Le montant des primes est différent selon le canton et la compagnie d'assurance. Pour réaliser une comparaison, rendez-vous sur le site priminfo.ch, qui permet également de calculer les économies possibles suivant son assurance.

Quel modèle choisir?

Des économies peuvent être faites selon le modèle d'assurance maladie choisi, notamment lorsque celui-ci présente des contraintes: un choix restreint de médecins, d'hôpitaux ou de pharmacie, ou la possibilité d'appeler un centre d'appel avant d'aller consulter. Plus vous êtes libres dans vos choix, plus les primes seront élevées – et inversement.

Si vous souhaitez comparer les différents modèles, rendez-vous ici: frc.ch/primes.

Quel montant pour sa franchise ?

Plus la franchise est haute, plus le montant de la prime est bas. Contactée, la FRC rappelle que ce qui est important lors du choix du montant de la franchise, c'est l'anticipation des coûts annuels de santé.

Selon ses recommandations, si ce total dépasse 1800 francs, il faut prendre la franchise la plus basse (300 francs). En revanche, si ce total est en dessous de 1800 francs – ce qui arrive généralement lorsqu'une personne est en bonne santé –, il faut choisir la franchise à 2500 francs. L'association ne conseille pas de se tourner vers des franchises intermédiaires.

Attention toutefois: avec une franchise à 2500 francs, il faut s'assurer d'avoir une épargne de 3200 francs en banque. Et si vous souhaitez augmenter votre franchise, il faut l'annoncer d'ici mi-décembre.

Comment êtes-vous couvert en cas d'accident?

Vous travaillez plus de 8 heures par semaine pour le même employeur? Alors vous êtes automatiquement assuré en cas d'accident. Vous pouvez donc exclure cette couverture de votre assurance de base.

Payer vos factures à l'avance

Certaines assurances offrent des rabais allant jusqu'à 2% du montant de la facture si les primes sont payées annuellement ou semestriellement.

Avez-vous droit aux subsides ?

C'est une question qu'il faut se poser. La réponse diffère toutefois selon le canton. Vers qui se tourner?

Vaud: Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM)

Neuchâtel: Office cantonal de l'Assurance-maladie

Genève: Service de l'assurance-maladie (SAM)

Fribourg: caisse de compensation

Valais: caisse de compensation

Et la complémentaire ?

A nouveau, les services doivent être choisis selon ses besoins en santé. Assurances complémentaires et obligatoires sont indépendantes l'une de l'autre. La première peut donc être contractée auprès d'un autre assureur.

Si vous optez pour cette solution, des frais administratifs peuvent être facturés.

