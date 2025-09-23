Changer de caisse maladie peut permettre de faire de vraies économies (image d'illustration). Image: Shutterstock

Voici comment réduire ses primes maladie

La Confédération fournit un guide complet avec des exemples de lettres types pour changer de caisse ou de modèle d'assurance maladie. On fait le tour.

Le site priminfo.ch de la Confédération fournit une foule de conseils sur les manières de réduire ses primes et d'informations sur les modalités de résiliation ou de changement de modèle. Petit récapitulatif.

Lettres types et conditions

Rédigé en «langue facile à lire», le site propose par exemple diverses lettres types à disposition des assurés qui souhaiteraient résilier leur assurance de base, envoyer une demande d'affiliation, modifier leur franchise, adopter un nouveau modèle d'assurance, etc.

Toute demande de résiliation de contrat pour 2026 auprès de son assurance doit parvenir à la caisse-maladie concernée avant le 30 novembre. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) recommande d'envoyer sa requête par courrier recommandé ou courrier A-Plus avant le 15 novembre.

Toute personne a le droit de s'affilier auprès d'une nouvelle caisse dans l'assurance de base. Il n'est pas nécessaire de remplir un questionnaire de santé et les caisses sont tenues d'accepter toute demande. Aucun changement de caisse n'est cependant possible si l'assuré n'a pas payé tout ce qu’il doit à son assureur avant le 31 décembre.

Franchises et complémentaires

Concernant les changements de franchise, les assurés en désirant une plus basse ou plus haute doivent en informer leur caisse avant le 15 novembre. Pour les complémentaires, les délais de résiliation diffèrent généralement et sont contenus dans les dispositions générales du contrat.

De leur côté, les caisses-maladie ont jusqu'au 31 octobre pour informer les assurés des primes qui les attendent en 2025. Priminfo.ch apporte par ailleurs diverses recommandations de santé susceptibles d'alléger les dépenses des assurés.

Les changements de caisse en chiffres

Malgré les nouvelles hausses, les assurés prêts à changer de caisse restent largement minoritaires. Un sondage du site comparatif bonus.ch a révélé à la fin août qu'un tiers d'entre eux «anticipaient une résiliation et un changement de prestataire pour l'année 2026».

On observe une forte disparité régionale en la matière. La Suisse italienne «apparaît comme une région en rupture avec le système actuel», avec deux tiers d'assurés qui envisagent de changer de caisse. Ces deux dernières années, le Tessin a été le canton le plus touché par la hausse des primes avec une augmentation moyenne de 10,5%.

La Suisse alémanique affiche, elle, la plus forte inertie face au changement, avec plus de huit personnes sur dix qui ne prévoient pas de résilier leur assurance. Quant à la Suisse romande, elle est dans la moyenne nationale, avec 32% de personnes qui envisagent de se tourner vers un autre prestataire de santé pour l'année prochaine.

L'an dernier, 17% des assurés avaient changé de caisse après l'annonce d'une hausse des primes de 6%. La proportion était la même un an plus tôt, après le choc d'une hausse de 8,7%. (jzs/ats)