Assurance maladie

Tout savoir sur la hausse des primes maladie 2026

Tout savoir sur la hausse des primes maladie en 2026 en Suisse.
L'évolution des primes maladie change en fonction du canton.Image: watson

Les primes maladie atteignent un record en 2026

L'annonce tant attendue est tombée ce mardi après-midi: l'année prochaine, les primes maladie vont augmenter de 4,4% en moyenne. Le point en graphiques.
23.09.2025, 15:00
Alberto Silini
Alberto Silini

On s'y attendait, c'est désormais officiel: l'année prochaine, les primes maladie vont augmenter pour la quatrième fois consécutive. C'est ce qu'a annoncé, ce mardi après-midi, la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schenider devant les médias.

Concrètement, la prime mensuelle moyenne atteindra 393,30 francs en 2026, tous assurés confondus, soit 16,60 francs de plus qu'en 2025. Cela correspond à une hausse de 4,4%. Il convient de préciser que la facture sera plus salée pour les adultes, dont la prime moyenne s'élèvera à 465,30 francs (+4,1%). Les jeunes adultes devront débourser 326,30 francs (+4,2%) et les enfants, 122,50 (+4,9%). Ces chiffres coïncident avec les prévisions avancées ces derniers mois, lesquelles tablaient sur une hausse moyenne comprise entre 4 et 5%.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle augmentation.

La 4e hausse consécutive des primes en 2026Où les primes ont le plus augmenté en SuisseLa prime moyenne 2026 par canton

La 4e hausse consécutive des primes en 2026

Comme indiqué, il s'agit de la 4e hausse enregistrée en autant d'années en Suisse. Après une courte période d'accalmie intervenue pendant la pandémie, les primes ont recommencé à augmenter et n'ont plus cessé depuis. La progression annoncée pour 2026 est toutefois légèrement plus modérée par rapport à celles que nous avons connues ces derniers temps.

Il n'empêche que la prime fixée pour l'année prochaine sera la plus élevée jamais vue en Suisse. En 2022, le prix moyen s'élevait à 315,30 francs, contre 393,30 en 2026, soit une hausse de près de 25% en à peine quatre ans. En l'espace de dix et vingt ans, les primes ont augmenté de 37 et 82%, respectivement.

Où les primes ont le plus augmenté en Suisse

L'ensemble du territoire suisse n'est pas touché de la même manière, l'évolution des primes changeant notamment en fonction du canton. Le Tessin enregistre la hausse la plus importante (+7%), suivi par le Valais, où la prime moyenne, tous assurés confondus, grimpera de 5,9%. Le Jura et Vaud affichent également des valeurs supérieures à la moyenne nationale, soit 5,3 et 4,9%, respectivement.

Dans le reste des cantons romands, la hausse sera plus modérée. La prime moyenne va augmenter de 3,9% à Neuchâtel, de 3,4% à Fribourg et de 3% à Genève.

A noter que, dans le canton de Zoug, la prime va baisser de près de 15%. Il s'agit d'un cas isolé, puisqu'aucune autre région n'affiche une valeur négative.

La prime moyenne 2026 par canton

La facture finale diffère également en fonction de la région. Le Tessin est, une fois de plus, le canton le plus touché: la prime moyenne y dépassera désormais les 500 francs l'an prochain. Pour les adultes, le prix mensuel atteindra même 582,6 francs.

De nombreux cantons romands sont également présents en tête du classement. C'est notamment le cas de Genève, de Neuchâtel et de Vaud, où la prime moyenne s'élèvera à 489,80, 446,40 et 441,50 francs, respectivement. La facture pour les assurés âgés de plus de 26 ans dépassera largement les 500 francs.

Fribourg et le Valais sont les seuls cantons romands affichant des valeurs au-dessous de la moyenne nationale, tandis qu'on retrouve les chiffres les plus faibles en Suisse centrale.

