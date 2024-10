Vous pouvez économiser 3542 francs en changeant d'assurance en Romandie

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) conseille d'effectuer la démarche au plus tard quinze jours avant la date butoir. L'OFSP recommande d'adresser sa lettre de résiliation en recommandé ou en courrier A Plus (suivi électronique des envois).

Comparis a étudié le potentiel d’économies des assurés adultes dans toutes les régions de Suisse. Et les résultats sont édifiants. Selon le portail en ligne, 400 000 personnes auraient la possibilité de baisser de 40% ou plus la charge que représentent leurs primes maladie pour l’année à venir. On constate, par ailleurs, que même ceux qui possèdent la franchise la plus haute (2500 francs) peuvent espérer une jolie baisse de primes.

Le prix des trains et des bus risque de grimper à cause du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral veut économiser environ 60 millions de francs par an dans les transports publics. Les cantons mettent en garde contre une réduction des prestations et une augmentation des prix. Alors que la voiture est déjà nettement moins chère que le train, le bus et le tram.

Le Conseil fédéral veut faire des économies et le secteur des transports publics n'est pas épargné. En effet, la suppression des subventions prévues pour les nouveaux trains de nuit à partir de 2025, pour un montant maximal de 30 millions de francs par an, a suscité des critiques. Mais alors que cette mesure concerne des liaisons qui n'existent pas encore et quelques dizaines de milliers de passagers par an au maximum, une autre pourrait se traduire par des billets plus chers et une offre moins bonne pour des millions de pendulaires.