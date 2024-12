Une pluie d'étoiles filantes arrive en Suisse, mais il y a un hic

Il y aura tout bientôt une pluie d'étoiles filantes sur la Suisse. Voici tout ce que vous devez savoir sur les Géminides.

Plus de «Suisse»

La période de l'Avent marque le retour des Géminides. A partir de la fin de la semaine, on pourra observer ces étoiles filantes, mais le spectacle céleste sera perturbé par la pleine lune.

Le pic des étoiles filantes se situera dans la nuit du 13 au 14 décembre, a indiqué mercredi Marc Eichenberger, président de la Société suisse d'astronomie, à Keystone-ATS. Les Géminides sont toutefois visibles dans le ciel durant toute la période du 6 au 16 décembre.

Le nombre maximal d'étoiles filantes par heure est d'environ 150, mais il s'agit d'une valeur théorique, a précisé M. Eichenberger. Par ailleurs, la lune sera pleine le 15 décembre et brillera toute la nuit, ce qui limitera la visibilité.

Comment observer les Géminides en Suisse

Par conséquent, seules les Géminides très lumineuses seront visibles et le nombre d'étoiles filantes réellement observables se réduit énormément. Selon M. Eichenberger, on ne verra probablement que cinq à dix météores par heure dans le ciel suisse.

Afin de les voir le mieux possible, il recommande de commencer les observations vers 21 ou 22 heures. Du point de vue du lieu, les montagnes sont optimales, car elles offrent un ciel nocturne généralement plus sombre. Mais certaines régions peu éclairées du Plateau conviennent également.

Pour observer les Géminides, il faut regarder la constellation des Gémeaux au-dessus de l'horizon est. Cependant, les plus longues et les plus brillantes étoiles filantes de cet essaim peuvent apparaître presque n'importe où dans le ciel. (hun/ats)