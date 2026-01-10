Les boissons énergisantes qui gèlent dans la voiture peuvent devenir dangereuses. Image: shutterstock / tiktok / watson

Pourquoi vous ne devriez pas laisser de soda dans votre voiture en hiver

Un froid polaire s'abat actuellement sur la Suisse. Le moment est donc mal choisi pour garder des boissons énergisantes dans votre voiture ou sur votre balcon. Explications.

Sabeth Vela

Alors que le mois de décembre a été relativement doux, depuis le Nouvel An, le thermomètre descend chaque jour un peu plus en dessous de zéro.

Même si cela réjouit les amoureux de l'hiver, le froid glacial comporte aussi des dangers. Une vidéo devenue virale démontre un phénomène surprenant qui se produit lorsque les températures chutent assez bas.

Un usager de TikTok a posté un clip ayant dépassé les deux millions de vues en moins de 24 heures. L'homme y montre en rigolant ce qui est arrivé à sa canette de Monster Energy, laissée quelques heures dans sa voiture: elle a gelé et a éclaté. Des morceaux de boisson solides se sont ainsi répandus dans tout l'habitacle.

9% de volume en plus à l'état solide

Même s'il prend la chose avec humour, une mini-explosion comme celle-ci n'est pas sans danger, surtout au démarrage d'une voiture froide. Alors, comment expliquer ce phénomène?

Quand l'eau descend à une température inférieure à zéro et qu'elle change d'état, son volume augmente d'environ 9%. Si un liquide contient par ailleurs du dioxyde de carbone, ce CO₂ est expulsé. Il s'accumule et augmente la pression dans la bouteille ou la canette. Cela peut provoquer l'éclatement du récipient.

Même dans un frigo trop puissant, des explosions dues au froid peuvent se produire. Image: Screenshot / TikTok

Les produits cosmétiques également concernés

Alors que l'eau commence à geler à 0°C, d'autres liquides gèlent en deçà de ce seuil. La plupart des eaux minérales et des boissons sucrées gazeuses gèlent à environ -5°C. Les bières gèlent dès -2°C, mais tout dépend de leur teneur en alcool.

Plus celle-ci est élevée, plus le point de congélation est bas. Pour les boissons à plus de 20% d'alcool, le point de congélation se situe entre -10 et -18°C.

Voici à quoi cela peut ressembler de l'eau minérale sur le balcon lorsqu'il fait très froid. Image: Screenshot / TikTok

Les produits cosmétiques, comme les déodorants ou les laques pour cheveux, contiennent une forte proportion d'eau. Leurs contenants peuvent se fissurer ou éclater en cas de coup de froid. Lorsque les températures sont négatives, comme c'est actuellement le cas en Suisse, mieux vaut donc ne pas entreposer de produits ou d'aliments susceptibles de geler dans votre voiture ou sur votre balcon.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)