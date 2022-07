Des voyageurs font la queue à l'aéroport de Genève le 15 juin 2022 après la panne chez Skyguide. Image: keystone

Votre vol risque (encore) d'être annulé à la dernière minute ce week-end

Le secteur aérien souffre, cet été, de la forte reprise des voyages. De nombreux dérangements attendent les voyageurs. Nous avons essayé de mieux comprendre pour vous aider à anticiper. Verdict? C'est compliqué...

Nous ne vous l'apprenons plus. Les vacances, cet été, au départ des aéroports suisses risquent d'être mouvementées. Annulations de dernière minute et retards attendent les voyageurs. watson a voulu comprendre en détails «pourquoi» ces perturbations ne peuvent pas être anticipées, il semblerait que les explications se donnent au cas par cas, chez Easyjet notamment.

Un été chaotique

On vous raconte, depuis fin mai, le secteur aérien, engourdi par deux ans de pandémie et confronté à une remontée en flèche de la demande, qui risque de vivre une saison chaotique. Conséquences? Des files d'attente interminables, des avions bloqués sur les pistes, voire des vols annulés.

Retour rapide sur les faits 👇 Pourquoi de telles perturbations sur les vols? En effet, le nombre d'avions à disposition a été allégé pour économiser des frais. Ainsi, si une panne survient ou si un avion reste bloqué quelque part, il n'y a plus la marge de manœuvre qui existait avant 2020. Troisièmement, parce que les conflits sociaux sont en hausse – les employés demandent de meilleurs salaires sur fond d’inflation et de reprise du secteur après deux années de pandémie, comme le présente Premièrement, parce que les compagnies aériennes et les aéroports ont dû réduire massivement leur personnel en raison de la pandémie. Deuxièmement, car il y a un manque et des problèmes de matériel.Ainsi, si une panne survient ou si un avion reste bloqué quelque part,Troisièmement, parce que les conflits sociaux sont en hausse – les employés demandent de meilleurs salaires sur fond d’inflation et de reprise du secteur après deux années de pandémie, comme le présente Euronews – ce qui engendre annulations et retards. La RTS présentait le cas de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, touché par un conflit social qui a obligé les compagnies à annuler une dizaine de vols, et de l'aéroport de Madrid, où quinze vols ont été annulés et 175 autres retardés par une grève des personnels de cabine des compagnies EasyJet et Ryanair.

Les annulations de dernière minute sont imprévisibles

Une question persiste toutefois: avec toutes ces informations à disposition du public, et des acteurs du secteur, comment est-ce possible de voir son vol annulé à la dernière minute? Les compagnies aériennes ne peuvent pas se préparer, anticiper? Selon nos sources, non.

Easyjet, par exemple, ne souffrirait ni de manque de personnel ni de manque de matériel en Suisse. En revanche, d'autres facteurs imprévisibles peuvent entacher le décollage de l'un de leurs avions. Des liaisons avec Amsterdam ou Londres Gatwick ont ainsi dû être supprimées, car ces deux aéroports ont imposé des limitations au trafic aérien. Ils souffrent d'un manque de personnel au sol – gestion des passagers et des bagages par exemple – qui ne peut donc plus assurer le bon déroulement de tous les vols. La demande était trop forte et les employés n'arrivaient plus à suivre.

D'autres problèmes peuvent également justifier des annulations de dernière minute:

Une mauvaise météo.

Un pilote malade.

Un aéroport étranger qui ne peut plus assurer la liaison pour des raisons qui lui sont propres.

«Rien de nouveau» apparemment – ces causes étaient présentes avant la pandémie – mais avant la pandémie, le personnel était assez nombreux pour rebondir facilement.

Mais ce qui fait sans aucun doute l'unanimité au sein de l'industrie, c'est que tout le secteur souffre et que la reprise reste très compliquée. Aujourd'hui, tout le monde veut voler, mais les choses ne sont plus comme avant (pour l'instant). Malgré une certaine préparation des compagnies aériennes, des facteurs sociaux – comme les grèves en France récemment – indépendants de l'organisation interne rendent les voyages encore plus difficiles.

En résumé, nous ne pouvons pas vous promettre que votre vol ne sera pas supprimé last minute. Les raisons des annulations s'expliqueraient au cas par cas. Alors tenez-vous prêt et prenez de quoi lire, si par malchance vous restez coincé quelque part cet été.