Easyjet irrite avec cette habitude sexiste

Au moment d'acheter un billet chez la compagnie à bas prix, certains clients se demandent s'ils ne se sont pas trompés de siècle.

Benjamin Weinmann / ch media

Lorsqu'on achète un billet d'avion, c'est le même processus pour toutes les compagnies aériennes. Juste avant de payer, on renseigne ses données personnelles, dont son «titre».

Chez Swiss, il est possible de choisir entre «Madame» ou «Monsieur», mais également «Non binaire», «Docteur». On peut même être «Professeur docteur non binaire». Bref, tout y figure.

La compagnie Easyjet, elle, semble être restée au siècle passé. Comme l'a constaté un lecteur irrité de CH Media (éditeur de watson) lors de la réservation d'un billet, le choix de la civilité est extrêmement limité. Elle ne comprend que «Monsieur», «Madame» et «Mademoiselle».

Easyjet continue ainsi de faire la distinction entre les femmes mariées et les femmes non mariées. Rappelons que le terme Mademoiselle a été aboli en Suisse en 1973. Interrogé par la RTS en 2022, Pascal Gygax, responsable de l'équipe de psycholinguistique de l'Université de Fribourg, expliquait:

«Le terme Mademoiselle est vraiment utilisé pour parler aux petites filles. Quand on s'en sert pour parler à une femme, on l'infantilise»

Alors pourquoi Easyjet maintient-elle cette distinction jugée sexiste? La compagnie aérienne considère-t-elle cela comment étant toujours d'actualité? De plus, Easyjet semble avoir oublié - volontairement ou non - le titre de civilité pour les personnes non binaires dans son formulaire. Pour quelle raison? Et y a-t-il au moins des réflexions pour changer cela?

CH Media a posé toutes ces questions à Easyjet. Mais la compagnie aérienne a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas faire de commentaire à ce sujet.

En 2018 déjà, «Der Spiegel» avait fait état du maintien douteux de l'option «Mademoiselle» chez Easyjet. Rien n'a visiblement changé depuis, malgré les déclarations de la marque en faveur de la diversité et de l'inclusion sur son propre site Internet.

