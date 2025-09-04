en partie ensoleillé17°
Easyjet va supprimer de nombreux vols en Suisse

Easyjet supprime la moitié de ses vols dans cet aéroport suisse

En raison de travaux sur la piste de l’Euroairport, la compagnie Easyjet réduira de moitié ses vols au départ de Bâle entre avril et mai 2025.
04.09.2025, 16:4808.09.2025, 09:15
EasyJet Airbus A320 Landing EasyJet Airbus A320 passenger aircraft spotted flying on final approach for landing at the runway of Athens International Airport ATH at the Greek capital. The A320 airplan ...
Travaux à Bâle-Mulhouse: Easyjet cloue au sol pas mal d'avions.Image: www.imago-images.de

Conséquence de l'assainissement de la piste principale de l'Euroairport de Bâle-Mulhouse, Easyjet va réduire la voilure durant cinq semaines l'an prochain. La compagnie aérienne britannique à bas coûts va ainsi renoncer à plus de la moitié de ses vols au départ de la cité rhénane.

Du 15 avril au 21 mai prochain, Easyjet desservira au total 29 villes au départ de Bâle, écrit jeudi la compagnie aérienne. En temps normal, le transporteur recense 77 destinations au départ de l'Euroairport, selon des indications fournies en juin dernier.

Easyjet ajoute trois nouvelles destinations depuis la Suisse

Les destinations les plus importantes, notamment pour les voyageurs d'affaires, seront desservies avec six à sept vols par semaine. Parmi celles-ci figurent Londres Gatwick, Hambourg, Nice, Palma de Majorque ou encore Barcelone. Des vols vers Berlin, Madrid, Budapest, ou Bastia seront aussi maintenus. Easyjet exploitera au total 84 vols hebdomadaire durant les travaux.

Easyjet représente la plus importante compagnie aérienne desservant l'Euroairport. Elle y détient une part de marché de près de 55%. (jah/ats)

