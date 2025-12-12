Des balles en caoutchouc ont été tirées contre les supporters de Lille. Keystone

«Néonazis» et violences après le match de Young Boys

La soirée a été mouvementée pour les policiers bernois après le match de football entre Young Boys et le LOSC. Des balles en caoutchouc ont notamment été tirées.

Des heurts ont éclaté jeudi à Berne en marge du match de l'Europa League de football entre le club local, Young Boys, et LOSC Lille. La police cantonale bernoise a fait usage de balles en caoutchouc.

Quelques centaines de supporters du club français, dont certains étaient encagoulés, ont défilé en fin d'après-midi au centre-ville. De premières échauffourées ont eu lieu près du centre alternatif de la Reitschule, a constaté une journaliste présente sur place. La police a fait usage de balles en caoutchouc.

Après le match, de nouveaux incidents se sont produits dans la Reitschule, où une altercation a éclaté. Après l'intervention de la police, un groupe d'une cinquantaine de personnes s'est dispersé dans les rues voisines, a-t-elle indiqué.

Selon le service de communication de la Reitschule, un groupe de «néonazis» est entré dans le centre à minuit et a soudainement attaqué les collaborateurs et les personnes présentes. (jzs/ats)