Néonazis et violences après le match de Young Boys

epa12585492 Lille fans light flares prior the UEFA Europa League match between BSC Young Boys and Lille OSC, in Bern, Switzerland, 11 December 2025. EPA/PETER KLAUNZER
Des balles en caoutchouc ont été tirées contre les supporters de Lille.Keystone

La soirée a été mouvementée pour les policiers bernois après le match de football entre Young Boys et le LOSC. Des balles en caoutchouc ont notamment été tirées.
12.12.2025, 08:3812.12.2025, 08:38

Des heurts ont éclaté jeudi à Berne en marge du match de l'Europa League de football entre le club local, Young Boys, et LOSC Lille. La police cantonale bernoise a fait usage de balles en caoutchouc.

Quelques centaines de supporters du club français, dont certains étaient encagoulés, ont défilé en fin d'après-midi au centre-ville. De premières échauffourées ont eu lieu près du centre alternatif de la Reitschule, a constaté une journaliste présente sur place. La police a fait usage de balles en caoutchouc.

Après le match, de nouveaux incidents se sont produits dans la Reitschule, où une altercation a éclaté. Après l'intervention de la police, un groupe d'une cinquantaine de personnes s'est dispersé dans les rues voisines, a-t-elle indiqué.

Selon le service de communication de la Reitschule, un groupe de «néonazis» est entré dans le centre à minuit et a soudainement attaqué les collaborateurs et les personnes présentes. (jzs/ats)

