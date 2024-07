Image: KEYSTONE

Le nombre de vols en Suisse a (presque) atteint le niveau d'avant Covid

Skyguide a contrôlé quelque 620 000 vols dans l'espace aérien au-dessus de la Suisse et dans les zones déléguées au premier semestre de l'année. Soit 0,5% de moins de la même période en 2019.

Le nombre de vols contrôlés par Skyguide au premier semestre 2024 est inférieur de 0,5% à celui de la même période en 2019. Mais l'écart se réduit depuis la pandémie de Covid-19: la société de contrôle aérien suisse affiche une augmentation de 12,8% en un an.

Skyguide a indiqué lundi avoir géré et surveillé 628 205 vols dans l'espace aérien au-dessus de la Suisse et dans les zones déléguées au premier semestre de l'année. Les compagnies aériennes low-cost et les grandes lignes affichent la plus forte augmentation d'une année à l'autre: 18,4% les premières et 11,8% pour les secondes.

94,6% des vols ponctuels

Le contrôleur aérien a aussi traité 16,9% de survols de plus qu'en 2023, ce qui correspond à une hausse de 1,8% par rapport au premier semestre 2019. Le nombre de décollages et d'atterrissages sur le territoire suisse a augmenté de 6,5% en un an, mais reste en deçà de 6,4% par rapport à 2019. Par rapport à 2023, les mouvements ont augmenté de 8,2% à Zurich, tandis qu'ils ont diminué de 6% à Genève.

Selon l'entreprise, 94,6% des vols contrôlés ont été ponctuels, soit un niveau supérieur de 2,6% par rapport à 2019. Près d'un tiers des retards étaient dus à une capacité réduite en raison d'une instabilité du système. Près de la moitié des retards s'explique par les conditions météorologiques défavorables. (ats)