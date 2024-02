La Suisse est-elle le paradis des retraités? Comparaison en 7 points

Les Suisses voteront début mars sur ces deux initiatives: le relèvement de l'âge de la retraire et une 13e rente AVS. Keystone

La Suisse débat d'un relèvement de l'âge de la retraite et de l'introduction d'une 13e rente AVS. Mais où se situe-t-on en comparaison internationale?

Remo Hess, bruxelles / ch media

Faut-il relever l'âge de la retraite à 66 ans et le lier ensuite à l'espérance de vie? Doit-on bénéficier d'une 13e rente universelle? Alors que les Suisses voteront début mars sur ces deux initiatives, la tendance dans les pays industrialisés occidentaux est claire: dans plus de 60% d'entre eux, l'âge de la retraite a été repoussé ou va l'être, comme le montrent les chiffres de l'Organisation de développement et de coopération économiques (OCDE). Avec un départ à la retraite actuellement fixé à 65 ans, la Suisse se situe dans la moyenne.

Où travaille-t-on le plus longtemps?

En Islande, les hommes, dits actifs, travaillent en moyenne jusqu'à l'âge de 68,3 ans. C'est donc plus longtemps que les 67 ans de l'âge légal de fin de carrière.

Avec la Norvège, le Danemark et Israël, l'Islande fait partie des pays qui ont introduit la limite la plus élevée de l'OCDE. Plusieurs pays ont par ailleurs décidé de passer à 67 ans dans un avenir proche, dont les Pays-Bas, la Belgique, la Suède et l'Italie. L'Allemagne suivra progressivement d'ici 2030. Au Royaume-Uni et en Irlande, il faut actuellement travailler jusqu'à 66 ans.

Mais les lois ne font pas toujours tout. Ainsi en Islande, l'âge effectif de départ à la retraite s'écarte parfois considérablement de la limite légale. Au lieu de quitter le marché du travail à 67 ans, les Danois le font trois ans plus tôt, à 64 ans. En Norvège, les seniors arrêtent souvent à 65 ans au lieu de 67. En France et en Belgique, de nombreux départs à la retraite surviennent environ quatre ans plus tôt que ne le prévoit la loi. En Suisse, l'âge effectif est à peine inférieur à l'âge légal avec 64,6 ans.

Où peut-on partir en premier à la retraite?

Au Luxembourg, l'âge légal de départ à la retraite est de 62 ans. Les femmes partent en moyenne à 58,4 ans à la retraite et les hommes quant à eux, quittent leur poste de travail à 60, 5 ans en moyenne. La Turquie se distingue puisque les hommes peuvent théoriquement y prendre leur retraite à 52 ans et les femmes à 49 ans. En réalité, on ne cesse son activité en Turquie «qu'à» 59,3 ans et 60,7 ans respectivement.

Où perçoit-on une 13e rente?

La 13e rente est très répandue en Europe. Actuellement, Chypre, la Hongrie, l'Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg, Malte, la Slovaquie et la Bulgarie la distribuent. Elle correspond en majorité à une rente mensuelle complète. L'Autriche, l'Espagne, l'Islande, le Portugal et la Pologne effectuent même un 14e versement. D'autres pays connaissent des allocations spéciales comme une prime de Noël ou une prime de vacances.

Quel est le montant de rentes dans chaque pays?

La comparaison des montants des pensions s'avère complexe en raison des différences de systèmes. Certains seniors assurent la quasi-totalité de leur retraite avec le premier pilier. Dans d'autres pays, la prévoyance privée a davantage de poids. A cela s'ajoutent des pratiques diverses en matière d'imposition.

En règle générale, dans les pays industrialisés occidentaux, la population peut espérer toucher environ 60% de son dernier revenu net uniquement par le biais de la pension obligatoire. C'est aux Pays-Bas, en Grèce et au Portugal que ce pourcentage est le plus élevé, avec plus de 90%. En Suisse, en revanche, l'AVS ne suffit en moyenne même pas à couvrir la moitié du dernier salaire net.

Pour les chiffres absolus, il vaut mieux se concentrer sur les pays voisins. Comparons la rente légale moyenne pour une carrière complète (40 – 45 ans) avec un revenu moyen: alors qu'en Suisse, l'AVS rapporte 1874 francs, la pension dite standard en Allemagne est de 1503 euros nets (situation en 2023). En France, elle atteint 1530 euros (en 2021). Même somme pour l'Italie et ses 1530 euros (en 2022). En Autriche, un retraité touche environ 1800 euros (en 2022), avec des différences relativement importantes par rapport à la pension moyenne des femmes (près de 1200 euros) en raison de l'âge différent de la retraite.

Où existe-t-il des différences entre hommes et femmes?

Un certain nombre de pays européens de l'OCDE connaissent encore des différences entre l'âge légal selon les sexes. C'est en Pologne et en Autriche qu'elles sont les plus élevées: alors que les femmes prennent leur retraite à 60 ans, les hommes doivent travailler cinq ans de plus.

Combien d'années vit-on encore après la retraite?

Parallèlement à l'espérance de vie, le nombre d'années d'existence des travailleurs après leur départ à la retraite augmente lui aussi. Ainsi, en 2022, les femmes percevaient une pension pendant encore environ 23 ans en moyenne. Chez les hommes, cette période durait 19 ans. C'est au Luxembourg que les femmes vivent le plus longtemps après avoir cessé de travailler, avec près de 28 ans. En France, les hommes vivent encore 23 ans de plus en moyenne. En 1970, la situation était bien différente: les hommes ne vivaient que douze ans de plus en touchant une rente, les femmes seize.

Devra-t-on travailler toujours plus vieux?

Dans l'ensemble de l'OCDE, un homme de 22 ans qui entre aujourd'hui sur le marché du travail devra probablement travailler jusqu'à 66,3 ans. Pour les femmes, c'est environ six mois de moins. En raison du couplage de plus en plus fréquent avec l'espérance de vie, l'âge de la retraite va toutefois grimper de manière significative dans certains pays européens.

Ainsi, au Danemark, il atteindra 74 ans à partir du milieu des années 2060. En Estonie et en Italie, on parle de 71 ans. En Grèce, au Portugal, aux Pays-Bas, en Slovaquie et en Suède aussi, l'espérance de vie joue un rôle. Pour ces pays, on estime qu'il faudra bientôt travailler entre 2,5 et 6 ans supplémentaires.

L'espérance de vie peut néanmoins aussi avoir un effet inverse: au Portugal, l'âge de la retraite a baissé de trois mois en 2023 (66 ans et quatre mois). En cause, la surmortalité due au Covid qui a réduit l'espérance de vie moyenne.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)