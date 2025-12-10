assez dégagé
Un camion percute trois stands d'un marché de Noël à Bâle

Un camion fonce dans les stands du marché de Noël de Bâle

Un camion a percuté plusieurs stands du marché de Noël, blessant son chauffeur. Une enquête doit établir les circonstances exactes de l’accident.
10.12.2025, 16:3810.12.2025, 16:38
Un camion détruit des stands du marché de Noël à Bâle le 10 décembre.
Un camion a percuté des stands d'un marché de Noël, mercredi matin à Bâle. Son chauffeur a été blessé dans l'accident. La police exclut toute préméditation à ce stade.

L'accident est survenu vers 10h30 dans une rue du Petit-Bâle, sur la rive droite du Rhin. En s'y engageant depuis un axe principal, le camion a touché la remorque d'un stand, puis a percuté trois stands avant de terminer sa course contre une façade, indique la police cantonale de Bâle-Ville. Hormis le camionneur qui a été hospitalisé, personne d'autre n'a été blessé.

Les circonstances de l'accident font l'objet d'une enquête. Les trois stands percutés ont été fortement endommagés et leurs responsables ne peuvent donc pas les tenir temporairement, indiquent les organisateurs du marché «Adväntsgass» («Ruelle de l'Avent»). Ce dernier se déroule cependant comme prévu. (jah/ats)

