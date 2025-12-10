Voici combien la vente de cannabis a rapporté à Lausanne
Lancé voici deux ans, l'essai-pilote de vente régulée de cannabis Cann-L compte 1700 participants; 225 kilos de cannabis contrôlés ont été vendus, soit 18% de la consommation estimée à Lausanne. Pour la Municipalité, ce résultat confirme la pertinence du modèle.
Emilie Moeschler, municipale, chargée des sports et de la cohésion sociale citée mercredi dans un communiqué:
Les 225 kilos de cannabis vendus représentent «en 2024 près de 950 000 francs soustraits au marché illégal et le montant sera encore plus important en 2025», a ajouté l'élue.
«Aucun incident lié à Cann-L ne m’a été rapporté par la police», précise Pierre-Antoine Hildbrand, municipal de la sécurité et de l’économie. Forte de ces constats, la Municipalité va demander à l'OFSP la prolongation de ce projet-pilote jusqu'à mi-2029. (jah/ats)