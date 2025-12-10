assez ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Drogue

Cann-L à Lausanne: 1700 inscrits et bilan positif après deux ans

Voici combien la vente de cannabis a rapporté à Lausanne

Avec 1700 participants et 225 kilos vendus, Cann-L détourne près d’un million du marché illégal et pousse Lausanne à demander la prolongation du projet.
10.12.2025, 11:3810.12.2025, 11:38
Selon un sondage, le Valais serait favorable
Vente de cannabis légale à Lausanne.Keystone

Lancé voici deux ans, l'essai-pilote de vente régulée de cannabis Cann-L compte 1700 participants; 225 kilos de cannabis contrôlés ont été vendus, soit 18% de la consommation estimée à Lausanne. Pour la Municipalité, ce résultat confirme la pertinence du modèle.

Emilie Moeschler, municipale, chargée des sports et de la cohésion sociale citée mercredi dans un communiqué:

«Deux ans après l’ouverture du point de vente Cann-L, les résultats sont très positifs avec 1700 personnes inscrites. Les personnes bénéficient de produits contrôlés et de conseils sur leur consommation.»

Les 225 kilos de cannabis vendus représentent «en 2024 près de 950 000 francs soustraits au marché illégal et le montant sera encore plus important en 2025», a ajouté l'élue.

Crise du crack: «Il n'y a pas de raison que Vaud paie pour tout le monde»

«Aucun incident lié à Cann-L ne m’a été rapporté par la police», précise Pierre-Antoine Hildbrand, municipal de la sécurité et de l’économie. Forte de ces constats, la Municipalité va demander à l'OFSP la prolongation de ce projet-pilote jusqu'à mi-2029. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
7
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
1
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
Drogue: à Lausanne, la Riponne est une «zone de non-droit»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Bouchons au Gothard: Albert Rösti fait une proposition inattendue
La surcharge permanente du trafic au Gothard exaspère les locaux qui étouffent sous le trafic de délestage. Albert Rösti promet une intervention.
Autrefois, les voitures s’entassaient devant le tunnel du Gothard essentiellement à Pâques, à la Pentecôte ou durant les vacances d’été. Aujourd’hui, la surcharge de trafic est devenue permanente. De la mi-juillet à la mi-octobre, des véhicules se sont retrouvés presque chaque jour à l’arrêt. Rien d’étonnant à ce que le sujet revienne sans cesse à l’agenda politique.
L’article