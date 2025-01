Le rôle ambigu de CS: enquête américaine sur des liens présumés avec les nazis

CS «n'a pas toujours partagé les informations qu'elle détenait» , a indiqué Barofsky dans une lettre envoyée à la commission sénatoriale mi-décembre et rendue publique samedi.

Vous êtes tous capables de tenir vos résolutions (et c'est la science qui le dit)

Beaucoup de personnes aimeraient changer un trait de leur personnalité. Une étude de l’Université de Zurich montre que c’est possible et explique même ce qu’il faut faire pour y parvenir.

«Reste comme tu es!»: voilà ce qu'on lit souvent sur les cartes de vœux. Mais il y a léger problème: deux personnes sur trois ne souhaitent pas rester telles qu’elles sont. Certaines veulent devenir plus organisées, fiables et disciplinées. D’autres souhaitent être moins stressées, ou encore plus sociables, affirmées ou ouvertes aux nouveautés.