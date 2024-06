Le conseiller national vaudois Yvan Pahud propose la réintroduction des contrôles aux frontières après les attaques de bancomats Image: KEYSTONE

Voici les solutions pour que les bancomats cessent d'exploser en Suisse

Après leurs attaques de bancomats en Suisse, les malfaiteurs traversent la frontière et disparaissent dans la nature. Des politiciens demandent au Conseil fédéral de renforcer les mesures de prévention.

Kari Kälin / ch media

Ils viennent, ils explosent tout et ils partent. Depuis des années, les pilleurs de bancomats sévissent en Suisse. La plupart des attaques sont le fait de gangs roumains et hollandais. Ces réseaux criminels sont parfaitement organisés et disposent d'une base opérationnelle à proximité de la frontière suisse. De là, ils pénètrent dans notre pays la nuit, font sauter des bancomats et prennent la poudre d'escampette. A noter qu'une explosion de distributeur automatique de billets ne dure que quatre ou cinq minutes.

Cette année, les attaques se sont multipliées en Suisse romande. Rien que dans les cantons de Neuchâtel et du Jura, trois attaques ont eu lieu en mai. Les banques cantonales des deux cantons ont ensuite fermé plusieurs distributeurs pour des raisons de sécurité.

Les explosions sont dangereuses, d'autant plus que les auteurs manipulent des quantités d'explosifs toujours plus importantes. Les débris qui volent peuvent blesser les passants qui se trouvent là par hasard. Comment endiguer le phénomène de ces braquages d'un nouveau genre? Le conseiller national Yvan Pahud (UDC/VD) demande au Conseil fédéral de répondre à cette question pendant la session d'été en cours.

Yvan Pahud demande comme mesure immédiate que l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDG) réintroduise les contrôles mobiles aux frontières, et ce 24 heures sur 24. De plus, tous les points de passage frontaliers doivent être contrôlés la nuit afin d'identifier les véhicules avec des occupants suspects à l'aide de caméras.

Contrôles aux frontières

Le conseiller national vaudois sait de quoi il parle. Il a lui-même travaillé comme garde-frontière et a constaté que les contrôles mobiles aux frontières ont été progressivement supprimés depuis l'entrée de la Suisse dans l'espace Schengen.

«Nos portes sont grandes ouvertes, surtout la nuit. Les délinquants en profitent. Ils passent la frontière, se mettent au travail et disparaissent ensuite à l'étranger» Yvan Pahud, conseiller national UDC

Comme moyen de lutte contre la criminalité transfrontalière, Yvan Pahud demande, en outre, la réintroduction de contrôles systématiques aux frontières. L'UDC a lancé une initiative en ce sens il y a quelques jours.

Ce n'est un secret pour personne que sous l'ancien directeur de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), Christian Bock, il n'y avait pas assez de personnel, notamment en raison de restructurations et de formations continues.

Le successeur de Christian Bock, Pascal Lüthi, a déclaré dans une interview à CH Media qu'il ne voulait pas juger le passé, mais qu'il confirmait le constat selon lequel le travail quotidien souffrait de la transformation:

«Une autorité comme la douane doit rester opérationnelle, elle ne peut pas s'arrêter soudainement. Si on néglige le travail quotidien à cause de la transformation, on échoue» Pascal Lüthi, directeur Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

Une porte-parole de l'OFDF affirme qu'il est possible d'intensifier les contrôles mobiles ciblés dans la zone frontalière ou à l'intérieur du pays en fonction des besoins.

Encre de sécurité

L'année dernière, le conseiller national Olivier Feller (PLR/VD) a déjà demandé une mesure de prévention dans un postulat: que le Conseil fédéral oblige les banques à équiper leurs distributeurs d'encre de sécurité sur l'ensemble du territoire. De nombreuses banques l'ont déjà fait au vu des attaques à l'explosif qui ne cessent de se produire. Le principe est le suivant: en cas d'explosion, les billets de banque sont automatiquement colorés et donc inutilisables.

Olivier Feller fait référence à des pays comme l'Irlande, la Belgique, la France ou la Suède, dans lesquels le nombre d'attaques a nettement diminué après l'introduction obligatoire de l'utilisation d'encre de sécurité.

Le Conseil fédéral veut, toutefois, d'abord évaluer les résultats d'une réunion d'experts qui s'est tenue l'année dernière et au cours de laquelle des représentants de banques et de Fedpol ont échangé leurs points de vue. Ensuite, les mesures les plus efficaces seront introduites dans toute la Suisse. La clé d'une prévention réussie, selon le Conseil fédéral, est une combinaison de bonnes mesures, adaptées à chaque site.

Et les contrôles systématiques aux frontières? Alors que l'Allemagne et l'Autriche vantent ce moyen comme un succès contre l'immigration illégale, le Conseil fédéral n'a jusqu'à présent rien voulu entendre. Ce serait une surprise politique si on surveillait davantage les frontières à cause des voleurs de bancomats. En revanche, en vue du Championnat d'Europe de football en Allemagne et des Jeux olympiques d'été à Paris, le Conseil fédéral compte renforcer les contrôles aux frontières, comme il l'a fait savoir vendredi. (aargauerzeitung.ch)

