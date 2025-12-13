brouillard
Des centaines de manifestants dénoncent les économies fédérales

Quelques centaines de personnes ont manifesté contre les mesures d&#039;économies fédérales samedi sur la Place fédérale à Berne.
Des manifestants brandissent une banderole proclamant «Oben Sparen - unten leiden? Nicht mit uns» («Économiser en haut - souffrir en bas ? Pas avec nous») lors d’une manifestation contre les économies fédérales sur la Place fédérale à Berne.Keystone

Samedi après-midi, des centaines de personnes se sont rassemblées sur la Place fédérale à Berne pour protester contre les «coupes sombres» prévues par la Confédération et contre le réarmement, lors d’une manifestation organisée par les Jeunes communistes et autorisée par les autorités.
13.12.2025, 16:4913.12.2025, 16:49

Des centaines de personnes ont manifesté samedi après-midi sur la Place fédérale à Berne contre la politique d'austérité de la Confédération et contre le réarmement. Organisée à l'appel des Jeunes communistes, elle avait été autorisée.

Au centre des critiques, le train de mesures avec lesquelles la Confédération entend économiser jusqu'à trois milliards de francs par an au cours des prochaines années. Les manifestants ont critiqué ces «coupes sombres».

Ces économies affaiblissent des domaines tels que les affaires sociales, la culture, l'éducation, les transports publics et l'environnement. Dans les universités, par exemple, les frais d'inscription augmenteraient considérablement, a souligné un orateur. Ce qui affaiblirait le principe de l'égalité des chances.

L’ombre de Federer plane sur le budget de la Confédération

Dans le même temps, la Suisse souhaite investir des milliards dans l'armée et se lancer, comme d'autres pays, dans le réarmement. Les coûts de «la militarisation et du maintien de l'ordre capitaliste» seraient une fois de plus répercutés sur la population. Ce sont les plus faibles qui paieraient la note, ont dénoncé les manifestants.

Ces derniers ont également réclamé la suppression du frein à l'endettement, des garanties pour des transports publics gratuits ou au moins abordables et une plus grande participation du peuple aux décisions concernant les dépenses publiques. (tib/ats)

