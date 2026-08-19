Décès d'un randonneur dans l'Oberland bernois

Une randonneur de 79 ans s'est tué dans l'Oberland bernois. Il a fait une chute sur un sentier de montagne dans la région de Lauterbrunnen.

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Un homme de 79 ans est décédé mardi dans l'Oberland bernois après avoir fait une chute de plusieurs mètres lors d'une randonnée à Stechelberg. La victime était originaire du canton de Bâle-Campagne.

Un groupe de randonneurs marchait sur un sentier de montagne dans la région de Lauterbrunnen quand, pour des raisons indéterminées, l'un des participants est tombé puis a fait une chute de plusieurs mètres. La victime a été localisée sur un terrain escarpé et accidenté.

Arrivées sur place, les secours ont constaté le décès de cet homme, ont indiqué mercredi la police cantonale bernoise et le Ministère public de l'Oberland. Outre la police et un spécialiste du Secours alpin suisse, deux hélicoptères d’Air-Glaciers ont également été mobilisés. La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l’accident. (sda/ats/svp)