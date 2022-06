Fin mai, le procès des bandes rivales de motards avait lieu suite à des affrontements étant survenus en 2019 à Belp. Image: sda

Hells Angels vs Bandidos: le verdict tombe ce jeudi, des émeutes vont-elles éclater?

La capitale fédérale est-elle à nouveau menacée par des émeutes? Jeudi, le tribunal de Berne a annoncé révéler le sort de 22 accusés membres des Bandidos, des Hells Angels et des Broncos. Récapitulatif en cinq questions.

Peut-on s'attendre à des remous ce jeudi à Berne?

C'est en tout cas ce que les autorités bernoises cherchent à éviter. Lundi 30 mai, environ 200 membres des Hells Angels et des Bandidos se sont affrontés à coups de pierres et de bouteilles devant le tribunal de Berne. La situation avait été rétablie par la police, qui était intervenue en usant notamment de balles en caoutchouc, de bombes lacrymogènes et de canons à eau.

Alors que jeudi 30 juin, le tribunal de Berne a annoncé qu'elle allait révéler ce jour le verdict concernant 22 prévenus pour participation à des guerres de gangs, les autorités bernoises ont, de leur, côté, indiqué être déjà sur place avec un dispositif bien visible, comme l'a confirmé le directeur de la sécurité Reto Nause à Blick:

«Leur processus montre qu'il y a un niveau élevé de violence, et c'est une source de préoccupation pour nous»

Des policiers s'interposant entre les membres des Hells Angels (présents sur la photo) et des Bandidos (absents de la photo) pour éviter une confrontation, à proximité du tribunal, lors du procès de l'altercation entre les clubs de motards Hells Angels et Bandidos, le 30 mai 2022 à Berne. Image: Keystone

Pour éviter que l'issue de ce jeudi prenne la même tournure qu'un mois plus tôt, la zone autour du tribunal devrait être réglementée tôt le matin. En outre, tous les résidents, magasins et restaurants ont reçu une lettre de la sécurité leur signalant des «mesures de sécurité étendues», comme l'a rapporté la Berner Zeitung. Les rues seront fermées aux véhicules, l'accès ne sera accordé qu'aux résidents qui s'identifieront. Puis, les rues seront fermées aux véhicules, l'accès n'étant accordé qu'aux résidents qui s'identifieront.

Mais qu'est-ce qui a mené à ce procès?

Remontons le temps trois ans auparavant.

En 2019, un violent affrontement éclate entre trois groupes de motards de la banlieue bernoise de Belp.

Selon les déclarations unanimes des personnes impliquées dans la procédure, le litige est né après que les Bandidos, qui n'étaient pas officiellement représentés en Suisse à l'époque, ont voulu ouvrir un club dans la région. En réaction, les Hells Angels et leurs alliés – les Broncos bernois – sont intervenus en les intimidant afin d'empêcher la mise en place du projet.

Trente-quatre personnes ont par la suite été interpellées par la police et de nombreuses armes ont été saisies. Fin mai, soit quelques jours après les fusillades à Genève qui opposaient les Hells Angles et les Bandidos, un procès devant le tribunal de district de Berne a été fixé. Vingt-deux membres des groupes de rockeurs hostiles ont été appelés pour répondre de leurs actes.

Que demande l'accusation?

Dans son plaidoyer, le procureur de la République de Berne Marco Amstuz a demandé que les 22 prévenus soient condamnés à un total de près de 38 ans de prison. Deux des principaux accusés, tous deux membres des Bandidos, sont déjà derrière les barreaux depuis respectivement neuf ans et demi et huit ans et demi.

Des avocats se rendant au tribunal au cours du procès de l'altercation entre les clubs de motards Hells Angels et Bandidos, le lundi 30 mai 2022, à Berne. Image: Keystone

Selon le procureur de Berne, les deux hommes sont coupables de tentative de meurtre intentionnel et de racket. L'un d'eux a en effet fait usage de son pistolet en tirant dans le tumulte au cours d'une dispute sur la suprématie des clubs de motards en Suisse. Un adversaire en est décédé.

Toujours d'après le procureur, l'autre a enfoncé à deux reprises un long couteau dans le dos d'un rival allongé au sol. L'homme n'a cependant subi aucune blessure qui aurait pu mettre sa vie en danger. Mais pour Marco Amstutz, le délit est manifeste:

«Quiconque tire dans un tumulte de 30 personnes accepte la mort d'une personne» Marco Amstutz, procureur de la République de Berne

Fin mai, le procureur de la République de Berne a requis une peine de quatre ans de prison pour un troisième prévenu sur des allégations de tentative de lésions corporelles graves et de racket. Cet homme aurait frappé la tête de celui blessé au couteau une quinzaine de fois avec un gros câble électrique. L'effet d'un tel objet est comparable à celui d'une matraque ou d'une tige, a signalé le procureur.

Dix-neuf autres hommes ont été inculpés de racket devant le tribunal de Berne. Marco Amstutz a requis pour eux des peines de prison comprises entre six et quatorze mois.

Que dit la défense?

L'avocat Beat Luginbühl, qui représente le tireur présumé, s'est exprimé en tant que premier défenseur dans le processus. Beat Luginbühl a demandé une peine de 30 mois de prison pour son client. Et ce, pour tentative de meurtre volontaire dans une mesure d'autodéfense.

L'avocat a ajouté que l'homme de 37 ans était le chef de la sécurité désigné pour les Bandidos. Il avait donc pour tâche de protéger les invités à la fête d'anniversaire, y compris ceux qui n'avaient rien à voir avec le club de motards. Voyant les nombreux Broncos et Hells Angels se diriger vers les Bandidos, ce dernier a été le premier à tirer en l'air.

Beat Luginbühl, avocat de l'un des accusés, le lundi 30 mai 2022 à Berne. Image: Keystone

Selon les informations de Beat Luginbühl, dans la peur et la panique, «l'homme n'a pas su quoi faire d'autre». Cette situation de légitime défense doit être prise en compte pour réduire la peine – tout comme l'aveu d'avoir tiré. Le chef de la sécurité désigné pour les Bandidos est, depuis, en détention provisoire.

Les avocats de tous les accusés ont demandé l'acquittement de leurs clients lors du procès, car il n'y avait aucune preuve que les membres du club ont participé activement à l'altercation.

Que peut-on attendre du jugement

Nombreuses sont les voix à appeler à des jugements sévères. «La punition doit faire mal au mental», a déclaré la conseillère nationale PLR Doris Fiala dans 20 minutes. De son point de vue, ce serait la seule manière de dissuader d'autres personnes à faire usage de la violence. Du côté de l'UDC, le ton est également des plus vifs:

«Nous ne pouvons pas tolérer que des groupes privés mènent leurs combats sur nos routes» Mauro Tuena, conseiller national UDC. Pendlerzeitung

Le directeur de la sécurité bernoise Reto Nause s'est également exprimé à l'approche du verdict devant tomber jeudi 30 juin: «Les deux groupes recherchent constamment l'escalade et montrent une volonté de s'attaquer les uns et les autres», a-t-il expliqué. Raison pour laquelle il a appelé à des «sanctions pratiques et dissuasives».

Le tribunal de Berne prendra sa décision en toute indépendance du bruit médiatique et a confirmé fournir de plus amples informations dans la journée de jeudi 30 juin (ohe/sda)

(Traduit de l'allemand par mndl)