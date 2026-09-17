Ce poisson emblématique pourrait bientôt disparaître de Suisse

La Confédération renonce à élever le Roi du Doubs pour tenter de sauver l’espèce. Une décision vivement dénoncée par plusieurs organisations de protection de la nature.

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La Confédération se félicite de l'amélioration de l'état du Doubs. Mais dans le même temps, elle renonce à tenter de sauver l'un de ses habitants les plus emblématiques. L'apron, surnommé «Roi du Doubs», est aujourd'hui au bord de l'extinction en Suisse.

Ce poisson strictement protégé n'est présent dans notre pays que dans le Doubs. Sa population a fortement diminué ces vingt dernières années. Et il faut remonter à 2023 pour retrouver la trace du dernier spécimen capturé dans la rivière, rapporte le Quotidien Jurassien.

L'apron est menacé dans le Doubs. Image: acquatis

Il s'agit d'une femelle surnommée Océane. Elle s'est, depuis, reproduite à trois reprises avec des mâles de la Durance (une rivière française). C'était à Aquatis à Lausanne et à Besançon. De quoi envisager un programme d'élevage pour tenter de conserver l'espèce.

Niet à Berne pour sauver l'apron en Suisse

Mais Berne a décidé d'y renoncer. Une étude a conclu qu'un tel projet était envisageable, tout en jugeant son succès incertain. «Les faibles chances de succès ne sauraient justifier un effort si important», tranche l'Office fédéral de l'environnement (Ofev).

Selon le Quotidien Jurassien, 1,8 million de francs devaient être investis sur quinze ans. Mais cet argent ne sera pas débloqué. Les fonds disponibles doivent plutôt servir à améliorer les habitats et à préserver la biodiversité et les paysages, dans le Doubs ou ailleurs en Suisse.

«La Suisse abandonne le Roi du Doubs»

La décision fait réagir les défenseurs de l'environnement. La Fédération Suisse de Pêche, Pro Natura et le WWF Suisse la déplorent et rappellent qu'aucune nouvelle prospection n'a été menée en 2025 et 2026. A leurs yeux, avec la mort prochaine d'Océane, le Roi du Doubs pourrait bientôt disparaître définitivement de Suisse.

Reste également la question de ses descendants. Les jeunes aprons issus des trois reproductions ne seront pas relâchés dans le Doubs, rapporte le Quotidien Jurassien. Les taux de fécondation ont été très faibles et l'Ofev craint qu'un lâché puisse menacer une éventuelle population encore présente dans la rivière.

Une plainte en cours

La Confédération n'abandonne pas pour autant le Doubs. Son plan d'action est prolongé jusqu'en 2030: 34 de ses 51 mesures étaient achevées fin 2025 et neuf étaient encore en cours.



Un plan dont la création est justement liée à la situation de l'apron. Le Quotidien Jurassien rappelle que l'agonie du poisson et des plaintes contre la Suisse et la France sont à son origine. L'une d'elles, déposée en 2011 par la Fédération Suisse de Pêche, Pro Natura et le WWF auprès de la Convention de Berne, est toujours ouverte. Les organisations y dénoncent une protection insuffisante de l'apron et de son habitat. Mais, pour le «Roi du Doubs» lui-même, aucun programme d'élevage ne verra finalement le jour. (jah)