assez ensoleillé18°
DE | FR
burger
Suisse
Société

La Suisse refuse de sauver l'apron du Doubs: décision décriée

Ce poisson emblématique pourrait bientôt disparaître de Suisse

La Confédération renonce à élever le Roi du Doubs pour tenter de sauver l’espèce. Une décision vivement dénoncée par plusieurs organisations de protection de la nature.
17.09.2026, 11:5417.09.2026, 11:54

La Confédération se félicite de l'amélioration de l'état du Doubs. Mais dans le même temps, elle renonce à tenter de sauver l'un de ses habitants les plus emblématiques. L'apron, surnommé «Roi du Doubs», est aujourd'hui au bord de l'extinction en Suisse.

Ce poisson strictement protégé n'est présent dans notre pays que dans le Doubs. Sa population a fortement diminué ces vingt dernières années. Et il faut remonter à 2023 pour retrouver la trace du dernier spécimen capturé dans la rivière, rapporte le Quotidien Jurassien.

L&#039;apron est en voie de disparition dans le Doubs.
L'apron est menacé dans le Doubs.Image: acquatis

Il s'agit d'une femelle surnommée Océane. Elle s'est, depuis, reproduite à trois reprises avec des mâles de la Durance (une rivière française). C'était à Aquatis à Lausanne et à Besançon. De quoi envisager un programme d'élevage pour tenter de conserver l'espèce.

Niet à Berne pour sauver l'apron en Suisse

Mais Berne a décidé d'y renoncer. Une étude a conclu qu'un tel projet était envisageable, tout en jugeant son succès incertain. «Les faibles chances de succès ne sauraient justifier un effort si important», tranche l'Office fédéral de l'environnement (Ofev).

Selon le Quotidien Jurassien, 1,8 million de francs devaient être investis sur quinze ans. Mais cet argent ne sera pas débloqué. Les fonds disponibles doivent plutôt servir à améliorer les habitats et à préserver la biodiversité et les paysages, dans le Doubs ou ailleurs en Suisse.

«La Suisse abandonne le Roi du Doubs»

La décision fait réagir les défenseurs de l'environnement. La Fédération Suisse de Pêche, Pro Natura et le WWF Suisse la déplorent et rappellent qu'aucune nouvelle prospection n'a été menée en 2025 et 2026. A leurs yeux, avec la mort prochaine d'Océane, le Roi du Doubs pourrait bientôt disparaître définitivement de Suisse.

Reste également la question de ses descendants. Les jeunes aprons issus des trois reproductions ne seront pas relâchés dans le Doubs, rapporte le Quotidien Jurassien. Les taux de fécondation ont été très faibles et l'Ofev craint qu'un lâché puisse menacer une éventuelle population encore présente dans la rivière.

Une plainte en cours

La Confédération n'abandonne pas pour autant le Doubs. Son plan d'action est prolongé jusqu'en 2030: 34 de ses 51 mesures étaient achevées fin 2025 et neuf étaient encore en cours.

Un plan dont la création est justement liée à la situation de l'apron. Le Quotidien Jurassien rappelle que l'agonie du poisson et des plaintes contre la Suisse et la France sont à son origine. L'une d'elles, déposée en 2011 par la Fédération Suisse de Pêche, Pro Natura et le WWF auprès de la Convention de Berne, est toujours ouverte. Les organisations y dénoncent une protection insuffisante de l'apron et de son habitat. Mais, pour le «Roi du Doubs» lui-même, aucun programme d'élevage ne verra finalement le jour. (jah)

L'actu en Suisse c'est par ici
Interdire les réseaux sociaux aux ados? La réponse des Suisses est radicale
3
Interdire les réseaux sociaux aux ados? La réponse des Suisses est radicale
de Alexandre Cudré
Voici ce qui pourrait éviter la prison au tireur jurassien présumé
2
Voici ce qui pourrait éviter la prison au tireur jurassien présumé
de Dominic Kobelt
Cet échec sur les systèmes Patriot va coûter cher à la Suisse
6
Cet échec sur les systèmes Patriot va coûter cher à la Suisse
Romand tué par un ado: «La justice n’est plus adaptée à la violence»
3
Romand tué par un ado: «La justice n’est plus adaptée à la violence»
de Antoine Menusier
Thèmes
Ils se précipitent sur des cartes Pokémon inédites
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Moutier: malentendu à l'origine du double versement des rentes AVS
Un malentendu administratif entre Berne et le Jura a provoqué le double versement de la rente AVS à plus de 430 retraités de Moutier en janvier. Les deux cantons avaient chacun procédé au paiement après le transfert de la ville dans le canton du Jura.
Interpellé par trois députés PLR, le Conseil-exécutif bernois assure que la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) n'a commis aucune erreur. Côté jurassien, «il allait de soi» que l'Etablissement cantonal des assurances sociales (ECAS Jura) devait verser les rentes dès le mois de janvier.
L’article