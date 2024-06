Un accident de car dans l'Oberland bernois fait 18 blessés

L'ecussion de la police bernoise. Keystone

Dix-huit personnes ont été blessées lors d'une violente collision entre un car et un camion dans l'Oberland bernois mercredi après-midi. Le chauffeur du camion a été héliporté à l'hôpital par la Rega.

Un grave accident impliquant un car et un camion s'est produit mercredi après-midi à Oberwil im Simmental, dans l'Oberland bernois. Le chauffeur du camion est grièvement blessé et a été transporté à l'hôpital par un hélicoptère de la Rega. Dix-sept autres personnes ont été plus légèrement blessées.

L'accident s'est produit vers 15h15 sur la route cantonale entre Därstetten et Oberwil im Simmental, a indiqué la police cantonale dans la soirée:

«Selon les premières constatations, l'autocar en provenance de Zweisimmen s'est retrouvé sur la voie opposée et est entré en collision avec le camion. Les causes exactes de l'accident ne sont pas encore connues.»

Plusieurs équipes d'ambulances ont pris en charge les 17 blessés légers. Une quarantaine d'occupants du car n'ayant pas été blessés ont été emmenés à Gesigen (BE) pour poursuivre leur voyage.

La route cantonale est restée fermée pendant plusieurs heures et une déviation a été mise en place. Outre la police et la Rega, plusieurs ambulances, ainsi que les pompiers d'Oberwil, de Spiez et de Boltigen sont intervenus. La police et le Ministère public de l'Oberland ont ouvert une enquête. (jch/ats)