Plusieurs quartiers de la ville de Berne privés de courant

Le glacier de Blatten accélère: risque de laves torrentielles

Le mouvement du glacier valaisan s'est accru, avec le risque que des parties tombent dans la vallée. Des vols de reconnaissance ont eu lieu ce vendredi matin.

A Blatten (VS), dans le Lötschental, les experts ne s'attendent désormais plus à un éboulement avec de grandes quantités de matériaux. Ils s'inquiètent toutefois du glacier qui se déplace de plus en plus rapidement vers la vallée. Des parties pourraient tomber dans la vallée et déclencher des laves torrentielles.