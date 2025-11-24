pluie modérée
Berne: les étudiants étrangers paieront trois fois plus

Hausse de 100 francs de la taxe d&#039;études à l&#039;Université de Berne (image d&#039;illustration).
Mauvaise nouvelle pour les étudiants bernois.Image: Shutterstock

Les étudiants étrangers paieront trois fois plus dans ce canton

Le gouvernement cantonal bernois introduit une hausse de 100 francs de la taxe d'études à l'Université de Berne. Mais ce sont les étudiants étrangers qui seront le plus impactés.
24.11.2025, 13:1224.11.2025, 13:12

La taxe d'études à l'Université de Berne et à la Haute école spécialisée bernoise (BFH) va augmenter dès le semestre d'automne 2026. Le Conseil-exécutif bernois a décidé de la porter de 750 à 850 francs par semestre. Les étudiants étrangers passent à la caisse et paieront trois fois plus que les Suisses.

Le gouvernement met ainsi en œuvre les déclarations de planification adoptées par le Grand Conseil lors des débats budgétaires de 2024 qui demandent une hausse des taxes d’études universitaires comme contribution au financement des hautes écoles bernoises. La hausse des taxes s’appliquera à partir du semestre d’automne 2026, a précisé lundi le canton de Berne.

Des protestations

Les frais d'inscription supplémentaires ou sorte de surtaxe pour les étudiants étrangers à l’Université de Berne ou à la BFH vont passer de 200 à 1700 francs par semestre. Cette surtaxe de 1700 francs vient s'ajouter à la taxe de base de 850 francs. Le Grand Conseil avait exigé que la taxe d’études soit triplée pour ce groupe d’étudiants.

Pourquoi étudier en Suisse coûtera deux fois plus cher dès 2027

Cette augmentation des frais d'inscription avait suscité l'année dernière des protestations. En décembre, plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées devant le Grand Conseil pour dénoncer cette hausse des taxes. (jzs/ats)

