en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Berne

Des travaux forestiers qui tournent mal font une victime à Berne

Des travaux forestiers qui tournent mal font une victime à Berne

Police suisse Berne
Un accident de travail s'est produit lundi dans le canton de Berne. Ecrasé par un tronc, un sexagénaire a perdu la vie. Une enquête devra déterminer les circonstances du drame.
03.02.2026, 14:22

Un homme est décédé lundi lors de travaux forestiers à Grasswil (BE). Il s'est retrouvé coincé sous un tronc d’arbre. La victime est un Suisse de 61 ans domicilié dans le canton.

Malgré les premiers secours prodigués immédiatement par des tiers, puis par les secours, cet homme a succombé à ses graves blessures sur les lieux de l’accident, a indiqué mardi la police cantonale. Une enquête a été ouverte sous la direction du Ministère public régional de l’Emmental–Haute-Argovie.

Outre différents services de la police, l’intervention a mobilisé le Care Team du canton de Berne ainsi que des sapeurs-pompiers de la région. (ats/vz)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
- Une voiture fonce sur l'entrée d'un centre juif à New York
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ces nouvelles règles ne vont pas plaire aux amateurs de trottinettes
Les conducteurs de trottinettes électriques n'ont aujourd'hui besoin ni de permis, ni de plaque d'immatriculation, ni de casque. La commission de la circulation du Conseil national demande davantage de règlementation.
Le Conseil fédéral s'était opposé à un durcissement des règles pour les trottinettes électriques. Mais des dispositions plus strictes vont tout de même entrer en vigueur.
L’article