Des travaux forestiers qui tournent mal font une victime à Berne

Un accident de travail s'est produit lundi dans le canton de Berne. Ecrasé par un tronc, un sexagénaire a perdu la vie. Une enquête devra déterminer les circonstances du drame.

Un homme est décédé lundi lors de travaux forestiers à Grasswil (BE). Il s'est retrouvé coincé sous un tronc d’arbre. La victime est un Suisse de 61 ans domicilié dans le canton.

Malgré les premiers secours prodigués immédiatement par des tiers, puis par les secours, cet homme a succombé à ses graves blessures sur les lieux de l’accident, a indiqué mardi la police cantonale. Une enquête a été ouverte sous la direction du Ministère public régional de l’Emmental–Haute-Argovie.

Outre différents services de la police, l’intervention a mobilisé le Care Team du canton de Berne ainsi que des sapeurs-pompiers de la région. (ats/vz)