Prédicateurs polémiques: un événement musulman annulé en Romandie

L'organe exécutif estime que la population musulmane de Bienne, une ville «riche par sa diversité», fait intégralement partie et contribue pleinement au développement de la cité seelandaise. Il dit en revanche ne pas vouloir que «la tolérance qui règne à Bienne soit abusée et mise en danger».

Ce dernier avait aussi indiqué que des mesures de sécurité avaient été prises par les instances compétentes de la Confédération et du canton de Berne. Le rassemblement devait aussi «faire l'objet d'un suivi attentif» et une plainte pénale aurait été déposée contre les organisateurs «en cas d'infraction aux lois en vigueur».

La tenue de cette manifestation, dont le but était de préparer les participants au ramadan, était controversée. Blick avait révélé dimanche que des prédicateurs islamiques polémiques devaient s'y exprimer, comme Shoaib Hussein, plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de «The Sunnah Guy», ou l'imam de Berlin Ferid Heider, réputé proche des Frères musulmans, ce qu'il dément.

L'événement controversé «Ramadan together we prepare» organisé par Swiss Muslim Travel samedi à Bienne (BE) n'aura pas lieu. Le Conseil municipal de la cité seelandaise a décidé mercredi d'annuler l'événement «en raison d'une sécurité insuffisamment garantie», après les révélations de Blick dimanche sur la venue de prédicateurs islamiques polémiques.

On a testé le meilleur resto italien romand et on est tombés amoureux

La Dispensa fait partie des meilleurs italiens hors d’Italie. Et ce sont de vrais Italiens qui le disent: l’établissement se classe à la 43e place mondiale, ce qui en fait la première bonne table italienne de Romandie. Forcément, il fallait qu’on aille goûter pour s’assurer que les Italiens savent de quoi ils parlent en matière de restos italiens.

En sortant de La Dispensa, à Neuchâtel, j’ai réalisé deux choses. Déjà, que les desserts, c'est toujours meilleur quand il y en a trois sur la table. Et deuxièmement, qu’il est tout à fait possible de tomber amoureuse d’un poulpe (non, pas comme dans la série The Boys).