Les résidences secondaires accueillent les évacués de Blatten

À Blatten, dans le Lötschental, les habitants évacués cherchent des solutions pour rester dans leur vallée. La commune fait appel aux propriétaires de résidences secondaires peu utilisées, qui pourraient servir de logements temporaires pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.

Plus de «Suisse»

Les évacués de Blatten VS ont un grand besoin de logements habitables à long terme. Les résidences secondaires qui ne sont que peu utilisées pourraient constituer une solution.

«Ici, dans la vallée, il y a encore beaucoup de logements», a déclaré Matthias Ebener, de l'état-major de conduite communal, à l'agence de presse Keystone-ATS sur place. Il s'agit surtout de résidences secondaires, qui sont souvent utilisées pour les vacances.

«Il y a quelques jours, nous avons envoyé un courriel à tous les propriétaires de telles résidences pour leur demander d'envisager de mettre leur logement à disposition» Matthias Ebener

La solidarité est très forte et il est incroyable de voir combien de personnes sont prêtes à mettre leur maison à disposition, a-t-il ajouté. Ainsi, les autochtones pourraient continuer à vivre dans la vallée et ne seraient pas obligés de chercher un logement en dehors du Lötschental ou du Valais.

Il y a de bonnes chances que de nombreuses résidences secondaires puissent être habitées par des habitants de Blatten, a ajouté Ebener. Les personnes évacuées vivraient par exemple dans ces logements de manière transitoire pendant deux ou trois ans et paieraient un loyer aux propriétaires des maisons, à moins qu'il n'y ait une reprise directe, a expliqué le membre de l'état-major.

La population est solidaire

Il y a aussi des résidences secondaires à la Lauchernalp, juste au-dessus de Wiler (VS), un village voisin de Blatten. Les remontées mécaniques ont proposé d'elles-mêmes d'adapter leurs horaires et de partir plus tôt le matin pour tous ceux qui travaillent plus bas dans la vallée et doivent par exemple faire la navette jusqu'à Viège (VS), explique Ebener.

D'une manière générale, la population est solidaire: «Les hébergements collectifs dans la vallée ou les abris de protection civile n'ont pas tous été nécessaires. Les gens se sont rapidement et facilement installés chez des amis ou dans leur famille», a déclaré le responsable. (tib/ats)