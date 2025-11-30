Un flyer «minable et irrespectueux» choque Blatten

A Blatten, encore traumatisé par l’éboulement de mai, un flyer anonyme accuse les habitants d’être responsables du drame.

A Blatten, village valaisan encore sous le choc après l’éboulement de fin mai, un message anonyme jette de l’huile sur le feu. Son auteur accuse les habitants d’être responsables du drame, au motif qu’ils avaient massivement rejeté la loi sur le CO₂ en 2021.

Le village de Blatten. Keystone

«Pourquoi vous plaignez-vous de vos maisons perdues ?», indique le flyer que les habitantes et habitants ont découvert samedi dans leur boîte aux lettres, rapporte le Walliser Bote. Le document montre ensuite les résultats locaux de la votation sur la loi sur le CO₂, rejetée à 60% à Blatten, contre 51,6% au niveau national.

Le message découvert par les habitants 👇

L’auteur y laisse entendre que les habitantes et habitants porteraient la responsabilité du glissement de terrain qui a rayé une partie du village de la carte. Le courrier suscite l’indignation. Une résidente touchée par l’éboulement confie au Walliser Bote:

«C’est tout simplement minable et irrespectueux. Nous traversons toutes et tous une période extrêmement difficile. La plupart d’entre nous ont tout perdu»

L’identité du ou des auteurs reste inconnue. La signature, pour le moins mystérieuse, se lit ainsi:

«By: the AMOC runs amok & the Lost Climate Roulette»

Elle est accompagnée d’un dessin de revolver pointé vers une représentation de la Terre. Selon Blick, «AMOC» renverrait à la circulation méridienne de retournement de l’Atlantique, un vaste système de courants régulant les échanges d’eau froide et chaude dans l’Atlantique et influençant largement le climat européen.

Un drame lié au changement climatique

En mai, l’éboulement a enseveli une partie de Blatten: de nombreux habitants ont perdu tous leurs biens et une personne a trouvé la mort. Les experts estiment établi que le changement climatique a déclenché ou favorisé l’effondrement.

La loi sur le CO₂, soumise au vote en 2021, visait à réduire les émissions de gaz à effet de serre en Suisse. Elle avait été rejetée de peu au niveau national, mais massivement dans les cantons ruraux. En Valais, le taux de non atteignait 60,9 %. (con)