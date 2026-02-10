faible pluie
Coca-Cola Suisse recule, les boissons énergétiques tirent la croissance

Coca-Cola recule en Suisse et voici les boissons qui progressent

La filiale helvétique du géant américain des boissons non alcoolisées a vu ses volumes de vente diminuer l’an dernier. Les boissons énergétiques et le café hors domicile affichent toutefois une croissance soutenue.
10.02.2026, 10:5410.02.2026, 10:54
Bottles of Coca-Cola are displayed for sale at Hawthorne Market on Tuesday, Jan. 6, 2026, in Portland, Ore. (AP Photo/Jenny Kane) Earns Coca Cola
Année contrastée pour Coca-Cola HBC Suisse.Keystone

Coca-Cola HBC Suisse, franchise helvétique du géant américain des boissons non alcoolisées, a enregistré une baisse de ses ventes en 2025. Les boissons énergétiques affiche cependant une nette croissance.

Au cours de l'année sous revue, le volume des ventes a reculé 68,2 millions d'unités, contre 68,7 millions en 2024, soit un recul de 0,7% en glissement annuel, annonce mardi la firme dans un communiqué. Coca-Cola a ainsi vendu en Suisse l'équivalent de 389 millions de litres de boissons, une unité vendue correspondant à environ 5,7 litres, est-il précisé.

Pourquoi Aldi ferme des magasins en Suisse

Le repli a été particulièrement marqué au premier semestre, avant une stabilisation dans la deuxième moitié de l'année.

Le segment des boissons non alcoolisées dites classiques a reculé, tandis que les variantes telles que Coca Zero, Coca Zero Sugar Zero Caffeine et Sprite ont progressé. Les boissons énergisante ont, elles, connu une croissance à deux chiffres, tout comme le segment du café pris hors domicile.

Parmi les boissons non alcoolisées hors catégorie sodas, les ventes d'eau et de thé prêt à boire ont augmenté. Le lancement de la marque Peace Tea au deuxième trimestre a également donné un coup de pouce. (dal/awp/ats)

