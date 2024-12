Une image générée à l'IA d'un Donald Trump contemplant une soit-disant montagne canadienne... mais qui semble, en fait, très inspirée par notre Cervin. image: donald trump

Trump veux annexer le Canada depuis les Alpes suisses

Sur ses réseaux sociaux, le futur président américain s’est affiché en pleine contemplation d'une chaîne de montagnes fraîchement conquise - avec un patriotique mais légèrement confus «Oh, Canada!» en guise de légende. Le hic, c'est que la montagne en arrière-plan ressemble furieusement à une célèbre montagne suisse.

Plus de «Suisse»

Après le Canada, le Valais est-il en passe de devenir un Etat américain? Des remarques controversées du prochain président, lors d’un dîner à Mar-a-Lago avec le premier ministre Justin Trudeau, laissent craindre le pire. En effet, selon des indiscrétions, Donald Trump aurait suggéré, entre les huîtres et le cocktail de crabe, d’annexer le Canada pour en faire le 51ᵉ Etat des Etats-Unis.

La rencontre avait été convoquée par Justin Trudeau, après l'annonce de son homologue d’augmenter de 25% les droits de douane sur les produits canadiens et mexicains. Et si les deux dirigeants se sont quittés en qualifiant leur réunion de «très productive» et «excellente», aucune mention n’a été faite de cette remarque explosive.

Ce qui n'a pas empêché le ministre canadien Dominic LeBlanc, présent lors de l’échange, de devoir rassurer ce mardi une presse en émoi: Donald Trump «racontait des blagues».



«Le président nous taquinait. Il ne s’agissait évidemment pas d’un commentaire sérieux» Dominic LeBlanc

Jamais à court de provocations, Trump a voulu pousser la plaisanterie encore plus loin; mardi, il a partagé une création, générée à l'aide de l'intelligence artificielle, accompagné d'un «Oh Canada» en référence à l'hymne national. Comme s’il venait de conquérir un nouveau royaume... ou la Suisse. Car la forme du sommet au fond n'est pas sans évoquer le Cervin.

Il n'en fallait pas plus pour relancer le débat sur les relations parfois houleuses entre Washington et Ottawa. L’ancien premier ministre québécois Jean Charest, dans un post teinté d’ironie, n’a pas manqué de rappeler une leçon d’histoire à l’ancien président:

«Si j’étais le président Trump, j’y réfléchirais à deux fois avant d’envahir le Canada. La dernière fois que les Etats-Unis ont tenté ça – lors de la guerre de 1812 – cela ne s’est pas vraiment bien terminé. Le Canada a même incendié la Maison Blanche» Jean Charest, sur X

Pendant que les Canadiens savourent cette nouvelle blague de leur voisin du sud avec un mélange d’amusement et de perplexité, le Cervin, lui, peut dormir tranquille. Il ne sera pas annexé par Trump… Du moins, pas tout de suite.

Rappelons tout de même qu'au cours de son premier mandat, le 45e président s'était très sérieusement battu pour le territoire d’un autre pays: à l’été 2019, il avait proposé de racheter le Groenland et de l’annexer aux Etats-Unis. La réponse du Danemark, auquel appartient politiquement la plus grande île du monde, avait été claire. Merci, mais non merci.