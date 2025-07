La canicule pousse tout le monde vers les lacs, mais eux aussi se réchauffent vite, trop vite. Image: KEYSTONE

Les lacs suisses surchauffent et ça va continuer

De 22 à 28°C: voilà les températures relevées dans les grands lacs suisses. A cette période de l'année, c'est du jamais-vu. Une tendance préoccupante, notamment pour certaines espèces de poissons sensibles au réchauffement de l’eau.

On a connu des plongeons plus rafraîchissants. Alors que la Suisse connaît une vague de chaleur persistante, ses lacs affichent des températures étonnamment élevées pour la période. Le lac de Lugano frôle déjà les 28°C, celui de Zurich approche les 27°C, le lac de Constance dépasse les 24°C et le Léman arrive déjà à 25°C.

A plusieurs endroits, les températures atteignent des records. C’est le cas notamment dans le bassin du Kreuztrichter du lac des Quatre-Cantons, près de Lucerne. Entre 1983 et 2024, la température moyenne y atteignait à peine 17°C à la fin du mois de juin. Or, selon les modélisations de l’institut fédéral de recherche sur les eaux (Eawag), cette moyenne atteint actuellement 22,3°C. Les mesures sur le terrain révèlent des valeurs encore plus élevées: à la station de Kastanienbaum, au sud de Horw (LU), le thermomètre affichait 26,0°C.

Et cela devrait augmenter: les prévisions annoncent une nouvelle hausse des températures lacustres cette semaine. Rappelons que les pics de chaleur dans les lacs sont en général enregistrés entre fin juillet et début août.



Pour se rendre compte du caractère hors norme de la situation, il faut comparer les données de 2024 et 2025 à celles des décennies précédentes:

Les chiffres fournis proviennent de simulations de température de surface, supposant une répartition homogène de la chaleur sur l’ensemble du plan d’eau – ce qui, en réalité, varie localement en fonction du vent et des courants.

Un danger pour la faune aquatique

Malgré ces limites méthodologiques, le constat est clair. Et Christian Stamm, directeur adjoint de l’Eawag, n'est pas rassuré:

«Je suis un peu inquiet. Ces températures sont exceptionnelles par rapport aux mesures des années passées. Mais avec le changement climatique, elles vont devenir la norme.»

Les poissons qui apprécient les eaux froides risquent d’en faire les frais:

«Les ombres et les truites sont particulièrement sensibles. Leur organisme ne supporte pas de telles températures, cela peut leur être fatal.» Christian Stamm, directeur adjoint de l’Eawag

Lors de l’été caniculaire de 2003, plus de 50 000 ombres sont mortes dans le Rhin, en aval du lac de Constance, à cause de la chaleur et du manque d’oxygène qui en résulte.

Tous les habitants du lac ne souffrent pas de la situation: certaines espèces d’algues ou de bactéries, au contraire, prospèrent dans ces conditions. Selon Christian Stamm, cela pourrait entraîner des risques pour les chiens et autres animaux en contact avec les eaux contaminées. Par ailleurs, la température élevée de l'air et de l'eau pourrait provoquer une baisse du niveau des lacs, entraînant localement des problèmes d’hygiène.

En 2003, de nombreux poissons sont morts à cause des températures élevées de l'eau. Image: KEYSTONE

Et la tendance risque de ne pas s’inverser tout de suite. Selon Météo Suisse, la chaleur devrait se maintenir jusqu’à fin juillet, avec des températures nettement au-dessus de la moyenne. Les prévisions à plus long terme indiquent également un été très chaud qui pourrait se prolonger en août. Seuls quelques orages ou averses ponctuelles pourraient apporter un répit momentané à nos lacs.

