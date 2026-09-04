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Catastrophe naturelle

Dénouement dans l'affaire de l'éboulement mortel à Bondo

KEYPIX - Anna Giacometti (Mitte) mit ihrem Verteidiger Patrick Dietrich (links) aufgenommen auf dem Weg zur Pause bei der Gerichtsverhandlung zum Bergsturz in Bondo, am Dienstag, 25. August 2026, in P ...
La conseillère nationale et ex-maire Anna Giacometti, au milieu, a été relaxée.Keystone

Dénouement dans l'affaire de l'éboulement mortel à Bondo

Accusés d'homicide par négligence après le décès de huit randonneurs en 2017 dans les Grisons, les cinq prévenus ont été acquittés ce vendredi à Maloja (GR).
04.09.2026, 09:4304.09.2026, 10:20

Le Tribunal régional de Maloja a acquitté les cinq prévenus du procès de l'éboulement mortel survenu en 2017 au-dessus de Bondo (GR). Ils étaient accusés d'homicide par négligence. La conseillère nationale et ex-maire de Bregaglia, Anna Giacometti, a été relaxée.

Dans son jugement rendu vendredi matin à Pontresina (GR), la Cour a souligné qu'il n'existe aucune preuve que des indices clairs laissaient présager une importante catastrophe naturelle, dans les semaines qui ont précédé le grave éboulement. De plus, les accusés n'ont pas agi avec négligence en ne bouclant pas les chemins de randonnée dans la zone de danger, selon le tribunal.

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En août 2017, huit randonneurs ont perdu la vie dans l'éboulement. Après son enquête pénale, le Ministère public avait inculpé deux employés du canton, le garde forestier de Bregaglia (GR) et la maire de la commune au moment du drame, l'actuelle conseillère nationale Anna Giacometti (PLR) ainsi qu'un géologue externe. Il avait requis contre eux des peines pécuniaires avec sursis. (jzs/ats)

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