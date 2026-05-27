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Voici à quoi ressemble Blatten un an après

Il y a un an, le 28 mai 2025, Blatten disparaissait sous l'éboulement du glacier de Birch.

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A 15 heures 24, une grande partie du glacier du Birch s’est détachée et a enseveli, ce mercredi-là, environ 90% de la commune valaisanne. Les maisons qui avaient résisté à l’avalanche de pierres et de glace ont rapidement été englouties par le lac formé par la Lonza, dont le cours avait été barré par le cône d’éboulis.

Un homme, un éleveur de moutons de 64 ans, y a perdu la vie. Les autres habitantes et habitants de ce village de 300 âmes avaient été évacués dans les jours précédant la catastrophe naturelle. Beaucoup ont dû attendre dans les villages alentour que la montagne s’effondre et ensevelisse leur lieu de vie.

Cent jours seulement après l’éboulement, les autorités valaisannes ont présenté un plan pour la reconstruction de Blatten. Mais la montagne continue de bouger et le village reste enseveli sous plusieurs millions de tonnes de débris.

Voici à quoi ressemble Blatten aujourd’hui 👇

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(hde/hun)