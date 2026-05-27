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CFF: des travaux intensifs vont perturber le trafic

Un train repart en direction de Lausanne ce lundi 9 decembre 2024 a la gare CFF de Renens. Le nouvel horaire CFF 2025 entrera en vigueur le dimanche 15 decembre. (KEYSTONE/Valentin Flauraud)
La gare de Lausanne fonctionnera à capacité réduite le temps des travaux (image d'archives)Image: KEYSTONE

Ces travaux intensifs vont perturber le trafic CFF en Suisse romande

De nombreux chantiers sont prévus sur le réseau ferroviaire romand cet été. Plusieurs lignes seront impactées.
27.05.2026, 11:1527.05.2026, 11:15

D'importants travaux d'entretien auront lieu cet été sur le réseau ferroviaire en Suisse romande, annoncent mercredi les CFF. Le trafic sera interrompu sur plusieurs tronçons, des systèmes de remplacement seront mis en place. Un premier week-end de travaux intensifs est prévu du vendredi 12 juin à 23h00 au lundi 15 juin à 05h00, indiquent les CFF dans un communiqué.

Le trafic sera totalement interrompu entre Palézieux et Romont ainsi qu'entre Aigle et St-Maurice. Il sera réduit sur les lignes Genève-Aéroport, Lausanne et Aigle, Lausanne et Yverdon-les-Bains, Lausanne et Palézieux. La gare de Lausanne fonctionnera à capacité réduite en raison du remplacement de plusieurs aiguillages. «Tous les trajets restent possibles pendant ce week-end, mais des temps de parcours prolongés sont à prévoir», soulignent les CFF.

Voici les nouveautés du prochain horaire des CFF

Plus de dix-neuf autres interruptions de «longue durée» sont planifiées sur le réseau, entre juillet et septembre. Elles concernent les tronçons Le Day-Le Brassus (6 juillet-1er août), Monthey-St-Gingolph (2-31 août), Satigny-La Plaine (27 juillet-17 août) ainsi que Sonceboz-Moutier (du 8 septembre 2026 au 4 septembre 2027). Des bus de substitution seront mis en place sur ces parcours.

Des trains avec l'Italie supprimés

Le trafic international sera aussi touché. En raison de travaux dans le tunnel du Simplon, les trains EuroCity entre Genève, Lausanne et Milan ne circuleront pas, ou pas en liaison directe du 7 juin au 26 juillet 2026.

Du 26 juin au 27 juillet les trains RE entre Iselle di Trasquera et Domodossola seront supprimés. Des bus de remplacement seront mis en place entre Genève, Martigny et Milan. Les CFF recommandent de consulter l'horaire en ligne avant chaque voyage.

Pourquoi le chantier CFF de la gare de Lausanne va changer

Chaque année, les CFF effectuent 6000 chantiers en Suisse romande, soit environ 30% du volume des interventions sur le réseau CFF national. A cela s'ajoute deux cents chantiers de développement en phase de réalisation. Quelque 2500 trains par jour circulent sur le réseau ferroviaire en Suisse romande. (jzs/ats)

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