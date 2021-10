Vaccin, certif Covid, sortie de crise: Alain Berset livre ses 6 vérités

«Nous ne devons pas oublier que l'hiver dernier, les restaurants, les bars, les cinémas, les théâtres et les fitness ont été fermés pendant des mois et ce pour tout le monde. À l'époque, les possibilités étaient beaucoup plus limitées qu'aujourd'hui. Maintenant, tout est ouvert. (…) Sur le long terme, il n’est pas justifiable que l’ensemble des contribuables payent pour les tests. Il ne faut pas non plus oublier ce que le Conseil fédéral a décidé: la Confédération continue de financer des tests répétitifs dans les entreprises, les écoles ou même les universités. Avec les résultats de ces tests, on obtient un certificat.»