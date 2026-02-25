Trois perturbations sur le rail romand

Les CFF doivent gérer deux incidents majeurs ce mercredi: accident sur l’A9 à Bex et dégât à la voie entre Palézieux et Moreillon. La dernière dans le canton de Fribourg

Le trafic ferroviaire est fortement perturbé ce mercredi 25 février sur deux axes importants de Suisse romande. Selon les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), un accident sur l’autoroute A9 et un dégât à la voie entraînent interruptions, retards et suppressions de trains.

Ligne Lausanne–Brigue coupée entre Bex et Saint-Maurice

La circulation est interrompue entre Bex (VD) et Saint-Maurice (VS) sur la ligne Lausanne–Brigue. En cause: un accident de la route survenu peu avant midi sur l’A9, à la hauteur de Bex.

D’après la police cantonale, contactée par Keystone-ATS, un poids lourd – seul véhicule impliqué – a été accidenté. Son conducteur est légèrement blessé. L’intervention nécessite d’importants moyens de dépannage. L’autoroute a été fermée dès 13h00 environ entre Bex et Saint-Maurice en direction du Valais. La perturbation devrait durer plusieurs heures.

Conséquence directe: le trafic ferroviaire est lui aussi interrompu sur ce tronçon. Les lignes EC, IR90, IR95 et RE33 sont concernées.

Les CFF précisent que:

Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Lausanne et Visp, Brig, Sion, Sierre/Siders, Leuk circulent via Berne.

Entre Aigle et Monthey, des bus de la ligne 102 assurent le remplacement.

Des retards et des suppressions sont à prévoir.

Restriction entre Palézieux et Moreillon

Un second incident touche la ligne Fribourg/Freiburg – Lausanne. Le trafic est restreint entre Palézieux et Moreillon en raison d’un dégât à la voie. Les lignes R7 et R8 sont concernées. La restriction devrait durer jusqu’à 23h59 environ, indiquent les CFF.

Là aussi, des retards et des suppressions sont annoncés. Les voyageurs sont invités à consulter les horaires actualisés avant leur déplacement.

Trafic perturbé dans une gare fribourgeoise

Autre point noir: le trafic est restreint en gare de Chénens en raison d’un dégât à la voie. La restriction court du 25 février à 15h10 jusqu’à environ 16h40. Les lignes IC1 et RE3 sont touchées. Là aussi, retards et suppressions sont possibles. Les correspondances et le respect de l’horaire ne sont pas garantis, indiquent les CFF, qui invitent les voyageurs à se renseigner avant leur départ. (jah)