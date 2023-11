Les touristes apprécient beaucoup la capitale britannique, avec ici le Tower Bridge. Image: AP

Les CFF préparent une liaison directe vers cette mégapole européenne

Rejoindre Londres directement depuis Bâle sans quitter le train? C'est l'offre attrayante sur laquelle la régie fédérale travaille actuellement.

La capitale britannique, avec ses emblématiques Big Ben et Tower Bridge, est une destination touristique prisée des Européens et des Suisses. Et ces derniers pourraient bientôt disposer d'un nouveau moyen attrayant de s'y rendre.

Les CFF travaillent en effet actuellement sur une nouvelle liaison directe qui permettait de relier Bâle à Londres en cinq heures seulement, peut-on lire sur le site de 20 minutes.

C'est Philipp Mäder, responsable du transport international de voyageurs aux CFF, qui a fait cette annonce lors de la récente conférence de la Fédération suisse du voyage, à Parme, rapportée dans le magazine Travelnews:

«En tant que destination à long terme, nous envisageons un train direct de la Suisse à Londres, la ville la plus fréquentée d’Europe» Philipp Mäder, responsable du transport international de voyageurs aux CFF

Cette offre permettrait donc de faire l'impasse sur un changement de train fastidieux à Paris, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Philipp Mäder a toutefois souligné que la mise en œuvre de cette liaison ne sera pas si aisée:

«L'infrastructure est coûteuse sur cette ligne, en partie à cause du passage par l'Eurotunnel» Philipp Mäder, responsable du transport international de voyageurs aux CFF

Pour rappel, le conseiller national Matthias Aebischer (PS/BE) avait déposé un postulat demandant la création d'une telle liaison en mars dernier. Le Conseil fédéral avait répondu de manière favorable à l’idée, tout en soulignant la complexité de sa mise en œuvre.

D'autres destinations européennes en vue

Philipp Mäder a également annoncé qu'il y aurait prochainement des trains de nuit directs de Zurich à Rome et Barcelone. Et une liaison directe saisonnière vers la station balnéaire de Rimini, en Italie, est aussi envisagée. Les CFF répondent ainsi à une demande croissante pour une offre ferroviaire plus étoffée. Face aux conséquences du changement climatique, les voyageurs sont prêts à faire des voyages plus longs en train. (anc)