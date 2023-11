Le trafic ferroviaire entre Vevey et Lausanne est rétabli

Effondrement au Gothard: les élus suisses savaient et n’ont rien fait

La cause était un accident de personne. L'incident a créé la confusion et de nombreux passagers ont été priés de descendre des différents trains paralysés à la gare de Vevey. (svp)

Sur leur compte Twitter, les CFF ont annoncé ce mardi matin que le trafic ferroviaire sur la ligne Lausanne - Saint-Maurice était interrompu entre Saint-Saphorin et Vevey. Plus aucun train ne circulait dans les deux sens. Depuis 9h pile, les trains ont repris.

Simonetta Sommaruga reçoit la même distinction que Sanna Marin

Ce prix international est décerné à des présidentes et premières ministres, en exercice ou non, qui ont atteint les plus hautes fonctions politiques.

L'ancienne conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a été honorée lundi lors du «Reykjavik Global Forum - Women Leaders». Elle a reçu dans la capitale islandaise le prix «Woman Political Leaders Trailblazer Award» récompensant les femmes qui ont montré l'exemple pour les générations futures.