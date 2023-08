La fermeture partielle du tunnel du Gothard, à nouveau prolongée, met au défi le secteur de la logistique.

La fermeture du Gothard perturbe «tout le trafic du fret en Europe»

La fermeture partielle du tunnel du Gothard, à nouveau prolongée, met au défi le secteur de la logistique. Les planificateurs de trains marchandises de Suisse et d'ailleurs sont sur le pont. Pendant ce temps-là, les détaillants suisses trouvent des solutions.

Florence Vuichard, Pascal Michel et Stefan Ehrbar / ch media

Il suffit de peu pour que le trafic mondial de marchandises soit fortement perturbé. Lorsque le cargo Ever Given s'est échoué dans le canal de Suez en mars 2021, bloquant le passage pendant six jours, des centaines de navires se sont retrouvés paralysés dans les deux sens de navigation. Les répercussions de cet accident ont perturbé les délais de livraison des mois durant.

La fermeture du tunnel de base du Gothard n'est pas aussi grave. Mais les conséquences d'une fermeture totale de courte durée ou d'une fermeture partielle de longue durée devraient se faire sentir, en Suisse comme à l'étranger.

Réparations express

Car ce tronçon de l'axe nord-sud est de loin la liaison la plus importante pour le transport de marchandises dans notre pays. En 2022, selon les chiffres de la Confédération, 38,2 millions de tonnes nettes de marchandises ont été recensées sur les liaisons transalpines: un peu plus de 28 millions ont été transportés par le rail, dont près de 20 millions par le Gothard.

La réouverture annoncée du tube, pour mercredi prochain, donne du fil à retordre aux planificateurs logistiques. «Il nous faut adapter l'ensemble des horaires de transport de marchandises pour tous les trains en Europe», explique Hans-Jörg Bertschi, président exécutif du conseil d'administration du groupe Hupac, spécialisé dans le transport de marchandises à travers les Alpes, et directeur du groupe Bertschi. Il ajoute:

«Et nous devons faire en une semaine ce qui nous prendrait normalement trois mois» Hans-Jörg Bertschi

Hans-Jörg Bertschi ch media

Des convois à l'arrêt en Allemagne et en Italie

Les experts du trafic marchandises et de l'infrastructure des CFF, du BLS et de Hupac sont mis à contribution. En collaboration avec leurs collègues en Italie, en Allemagne et dans d'autres pays, ils doivent rapidement trouver des solutions. Et pour que le plan fonctionne, le tube du tunnel de base du Gothard restera entièrement réservé au trafic de marchandises, ajoute Hans-Jörg Bertschi.

«Sinon, nous n'aurons pas assez de capacités» Hans-Jörg Bertschi

Pour l'heure, les convois ferroviaires en attente s'accumulent dans le sud de l'Allemagne et le nord de l'Italie, à la frontière avec la Suisse. Mais l'interruption du trafic aurait pu encore plus mal tomber: l'Italie est toujours sous l'influence du Ferragosto, ce moment de l'année autour du 15 août où tout le pays part en vacances, et les livraisons de marchandises en provenance et à destination de la «Botte» sont en conséquence plus faibles.

Dès la semaine prochaine en revanche, les activités reprendront leur rythme habituel. Et jusqu'à ce que le nouvel horaire européen du transport de marchandises soit établi, les transporteurs doivent faire preuve de flexibilité et d'improvisation et éventuellement renoncer au transfert de certaines marchandises, dans un premier temps au moins.

Au contraire de la stratégie de la Confédération

Quelles sont les alternatives? Il est possible de faire passer des trains par la ligne de montagne du Gothard (ce qui est déjà prévu pour les trains de passager, avec une heure de délai), par le tunnel de base du Lötschberg ou par la route. Hans-Jörg Bertschi reconnaît ici un certain danger:

«Certains transporteurs qui transfèrent leurs cargaisons vers la route ne pourront plus les faire remonter sur le rail» Hans-Jörg Bertschi

Et ce, d'autant que la politique de la Confédération vise justement à réduire le nombre de containers présents sur des semi-remorques pour privilégier les trains de marchandises. Celle-ci a d'ailleurs récemment subi certains revers. «Le rail a perdu des parts de marché au premier semestre 2023», souligne le président de Hupac. Pour quelle raison?

«C'est dû à l'augmentation massive des coûts de l'électricité par rapport à l'essence» Hans-Jörg Bertschi

Et des problèmes comme ceux du tunnel allemand de Rastatt ou maintenant du tunnel de base du Gothard nuisent encore davantage à cette stratégie de déplacement de marchandises par le rail.

Des ports italiens vers l'Allemagne

L'ouverture du tunnel de base du Saint-Gothard en 2016 a donné une forte impulsion au transport de marchandises par le rail. Grâce au nouveau tube et à l'aménagement des lignes d'accès, des semi-remorques d'une hauteur aux angles de quatre mètres peuvent depuis être acheminés.

Ce corridor spécifique répond à un besoin croissant du secteur logistique, qui mise depuis toujours sur ces dimensions. Le volume de cette activité appelée «transport combiné non accompagné» (TCNA) a augmenté de 32% depuis fin 2020, comme l'indique le poids total en transit recensé sur l'axe du Gothard. Le TCNA représente la majeure partie des trains de marchandises passant à cet endroit.

La plupart des trains de ce type n'ont ni leur point de départ ni celui d'arrivée en Suisse, mais transportent par exemple des marchandises des ports italiens vers l'Allemagne. Pour eux, il n'est pas question de se rabattre sur la ligne de faîte du Gothard, jamais aménagée à cet effet.

Les défaillances au Gothard peuvent être quelque peu compensées grâce à l'axe du Lötschberg, qui peut accueillir un train de marchandises supplémentaire par heure et par direction et qui constitue également un corridor pour le TCNA, avec toutefois une faible capacité du côté italien. D'ici 2028, d'autres lignes devraient également y être aménagées.

Les trains de marchandises suisses en montagne

En revanche, de nombreux trains de marchandises à l'intérieur de la Suisse ont un profil plus petit. Ils peuvent donc emprunter des lignes de montagne. Il s'agit par exemple des convois de la Poste, des trains de ballast et de ceux du trafic de marchandises par wagons complets (TWC) voyageant uniquement à l'intérieur du pays. La Migros par exemple, qui approvisionne ses filiales au Tessin par le Gothard, peut passer par ces hauteurs. Elle indique:

«Nous déportons les wagons qui le peuvent sur la ligne de montagne et puisque le trafic combiné ne peut plus circuler, nous le déplaçons ensuite sur la route» Migros

Les restrictions actuelles peuvent être «bien absorbées», explique le détaillant, pour qui «tous les voyants sont au vert».

Du côté de la Coop, pour qui le transport de marchandises à travers les Alpes «revêt une grande importance», on espère trouver une solution rapide. Selon une porte-parole, le rail permet d'acheminer entre autres des produits importés de la Méditerranée, comme des pâtes et de l'huile d'olive, ainsi que d'autres produits destinés à l'approvisionnement des supermarchés. L'huile d'olive italienne ne devrait, toutefois, pas se raréfier de sitôt dans les filiales Coop de Suisse:

«Nous avons déplacé à court terme le transport des marchandises du rail vers les camions» Coop

Actuellement, la sécurité d'approvisionnement est garantie et les défis peuvent être relevés.

Il y a également moins de problèmes pour les voyageurs. Les trains peuvent être déviés par une ligne de montagne, à l'exception de ceux à deux étages. Comme les vacances sont terminées dans la plupart des cantons et que les chemins de fer déconseillent les excursions d'une journée au Tessin, la capacité est néanmoins suffisante.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker