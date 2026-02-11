Le trafic CFF a été perturbé en Suisse romande
En raison d'un dérangement technique, une restriction est survenue en gare de Villeneuve (VD). Mais le trafic a depuis été rétabli.
Le trafic ferroviaire était perturbé ce mercredi matin en Suisse romande.
Sur leur site, les CFF faisaient état d'un dérangement technique aux installations ferroviaires en gare de Villeneuve (VD). Les lignes IR90, IR95, R1 et R2 étaient concernées.
La restriction a finalement pu être levée aux alentours de 10 heures. D'après les CFF, quelques retards et suppressions restent toutefois possibles. (jzs)
