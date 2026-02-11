faible pluie
CFF: des retards et des suppressions en Suisse romande

Ein Zug faehrt von Richtung Duggingen nach Aesch, am Freitag, 21. Maerz 2025. Ab 14. Dezember 2025?sollen die Fernverkehrszuege zwischen Biel und Basel im Halbstundentakt verkehren. Dafuer erstellt di ...
Image d'illustrationKeystone

Le trafic CFF a été perturbé en Suisse romande

En raison d'un dérangement technique, une restriction est survenue en gare de Villeneuve (VD). Mais le trafic a depuis été rétabli.
11.02.2026, 09:1811.02.2026, 10:08

Le trafic ferroviaire était perturbé ce mercredi matin en Suisse romande.

Sur leur site, les CFF faisaient état d'un dérangement technique aux installations ferroviaires en gare de Villeneuve (VD). Les lignes IR90, IR95, R1 et R2 étaient concernées.

Elle pointe un problème que les CFF vont régler en 2026

La restriction a finalement pu être levée aux alentours de 10 heures. D'après les CFF, quelques retards et suppressions restent toutefois possibles. (jzs)

