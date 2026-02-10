Les toilettes publiques suisses ne sont pas pensées pour les personnes aveugles. Image: montage watson

Elle pointe un problème que les CFF vont régler en 2026

Pour les personnes ayant une déficience visuelle, trouver et utiliser les toilettes publiques peut relever du parcours du combattant. Notre enquête le montre: la Suisse a des progrès à faire.

Benjamin Weinmann / ch media

Molly Burke n’en revient pas. Dans une vidéo largement saluée sur les réseaux sociaux, l’influenceuse canadienne montre comment une solution toute simple pourrait améliorer son quotidien. Molly a perdu la vue. Dans le clip, elle se tient devant les toilettes d’un centre pour chiens guides en Australie et présente un panneau installé juste à côté de la porte.

Elle peut enfin se repérer dans les toilettes 👇 Vidéo: instagram

Ce panneau affiche un plan tactile des toilettes, accompagné d’explications en braille. «Vous pouvez imaginer à quel point c’est stressant quand je dois aller aux toilettes?», demande Molly à ses abonnés. «Chaque WC public est différent.»

L'enfer des toilettes publiques

A chaque fois, c’est pour elle une véritable épreuve. Elle ne sait jamais où se trouvent les cabines, s’il y a une cabine plus grande dans laquelle elle peut entrer avec son chien guide, où est le porte-papier, le lavabo, le distributeur de savon, le sèche-mains.

«C’est un vrai game changer», déclare Molly à propos du panneau. «J’aimerais qu’il y en ait partout.» Du côté de l’Union centrale suisse pour le bien des aveugles, l’idée suscite également de l’intérêt. «Nous saluons toutes les mesures qui renforcent l’autonomie des personnes en situation de handicap visuel», indique sa porte-parole, Kathrin Schellenberg.

En Suisse, le Centre spécialisé pour une architecture sans obstacles s’engage en faveur de bâtiments plus inclusifs afin de faciliter la vie des personnes en situation de handicap. La norme SIA 500 définit les exigences minimales en matière de constructions sans obstacles. Un plan tactile des sanitaires tel que celui présenté dans la vidéo de Molly Burke n’y figure pas, selon Eva Schmidt, directrice du centre. Mais elle reconnaît que «cela peut être utile pour trouver les cabines et les différents éléments dans les toilettes».

Ce n'est toutefois pas encore sur l'agenda. La priorité reste de faire appliquer les exigences minimales existantes de la norme SIA 500. Celle-ci impose depuis 2009 notamment que les toilettes publiques séparées par genre soient signalées par une inscription tactilement perceptible. Le problème est bien connu:

«Lors de la réception des bâtiments, les autorités de construction ne vérifient souvent pas si ces exigences de détail sont réellement mises en œuvre.» Eva Schmidt

Pour le centre spécialisé, l’application de ce standard minimal est donc prioritaire.

Des normes pas toujours respectées

Notre enquête auprès d’institutions ou entreprises exploitant des toilettes publiques met en lumière cet écart entre la norme et la réalité, malgré les engagements affichés en faveur de l’accessibilité.

Ainsi, à l’aéroport de Zurich, qui compte 58 sanitaires accessibles au public, la norme SIA 500 n’a pas été appliquée en matière de signalétique tactile. La raison invoquée: ces éléments n’ont jamais été exigés dans le cadre des procédures d’autorisation, des contrôles ou des prescriptions des autorités compétentes. «Il n’existe donc jusqu’à présent aucune directive concrète de mise en œuvre», explique Jasmin Bodmer-Breu, porte-parole de l'aéroport. Des plans tactiles ne sont pas non plus prévus.

Parmi les plus grands exploitants de toilettes publiques en Suisse figurent les CFF. Rien que dans les trains, on compte plus de 3400 WC, selon leur porte-parole. A cela s’ajoutent environ 340 installations sanitaires accessibles au public dans les gares et aux arrêts.

Sabrina Schellenberg précise que les inscriptions en relief ne sont obligatoires que pour les toilettes séparées par genre, afin d’éviter les confusions. Or, dans les gares, il s’agit le plus souvent de toilettes mixtes.

Les CFF s'adaptent

Dans les petits WC des trains, la disposition est toujours identique: sur une surface de 3 mètres carrés, on peut donc par exemple s’orienter grâce au lavabo. La cuvette des WC se trouve toujours exactement à 55 centimètres de celui-ci. La porte-parole affirme: «Des inscriptions spécifiques ne sont donc pas nécessaires».

La situation est autre dans les grandes installations sanitaires des CFF en gare. Il y a quelques semaines, un concept de signalétique avec inscriptions en relief et en braille a été adopté en collaboration avec un groupe spécialisé dans la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées. Sabrina Schellenberg indique:

«Il sera mis en œuvre début 2026»

La possibilité d’intégrer des plans tactiles sera également discutée; l’idée est jugée «intéressante». En mai dernier, un projet pilote avec un modèle tactile de la gare a été lancé à Berne. «Il existe en outre des plans tactiles à emporter et, sur le site internet, une description de la gare destinée aux personnes ayant une déficience visuelle.» Celle-ci comprend aussi des indications sur l’emplacement des toilettes.

Des autorités mal informées

Au Palais fédéral, on dénombre 73 toilettes accessibles au public, selon Lucienne Vaudan, porte-parole. Fin 2024, la signalétique a été adaptée et «jugée satisfaisante» par des associations de personnes malvoyantes et à mobilité réduite. Nos questions sur les adaptations, le respect de la norme SIA 500 ou l’éventuelle présence de plans tactiles restent toutefois sans réponse. Seule certitude: «L’accessibilité du bâtiment du Parlement est un sujet abordé en permanence et adapté si nécessaire».

Thomas Maag, porte-parole de la Direction des travaux publics du canton de Zurich, est incapable de nous dire combien des quelque 14 000 bâtiments cantonaux (écoles, bureaux des passeports, hôpitaux, etc.) respectent la norme de signalétique des toilettes. Il déclare:

«Cela échappe à notre connaissance»

La mise en œuvre de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées serait toutefois une priorité pour le gouvernement cantonal. En 2022, le canton a lancé un plan d’action en faveur des droits des personnes handicapées. «L’objectif est de garantir l’accessibilité des bâtiments publics, y compris au niveau des inscriptions et des pictogrammes à fonction informative et d’orientation», précise Thomas Maag.

Dans le canton d’Argovie, on compte environ 450 toilettes accessibles au public dans des écoles, musées ou châteaux, selon Roland Hofer, porte-parole. «Plus de 60 d’entre elles, soit près d’une sur sept, disposent déjà d’une signalétique tactilement perceptible.» Dans les nouvelles constructions, la norme est systématiquement appliquée, et pour les bâtiments existants, des adaptations sont en cours.

Dans le canton de Saint-Gall, les autorités ne connaissent pas le nombre exact de WC publics, selon Evelyn Jeger. La porte-parole signale toutefois que la norme SIA 500 est appliquée dans les nouvelles constructions, avec écriture en relief ou pictogrammes palpables.

Les stratégies des universités varient

Dans les six sites de la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse, qui totalisent plus de 460 toilettes, cette exigence est déjà respectée, d'après Dominik Lehmann, porte-parole. Des plans tactiles ne sont toutefois pas prévus.

A l’Université de Genève, en revanche, le potentiel d’amélioration reste important. La porte-parole Luana Nasca ne peut pas nous dire combien des quelque 200 zones sanitaires publiques répondent à la norme SIA 500. Elle déclare seulement:

«Les adaptations se font de manière ponctuelle, en fonction des besoins des membres de la communauté universitaire»

L’université étudie par ailleurs l’intégration d’applications pour smartphone afin de faciliter l’orientation des personnes handicapées dans ses bâtiments.

A l’Université de Bâle, le braille n’est utilisé que partiellement, selon porte-parole. Les planificateurs sont tenus de respecter «strictement» la norme SIA 500. Des plans tactiles ont déjà été proposés par le passé, mais l’organisation Pro Infirmis les a jugés «peu pertinents». Matthias Geering rappelle qu’il est possible pour les membres aveugles de l’université de se faire accompagner par une personne de confiance afin de se familiariser avec les lieux.

Chez Pathé, l’une des plus grandes chaînes de cinémas de Suisse, la norme n’est respectée que dans les complexes d’Ebikon (LU) et de Spreitenbach (AG), construits après 2009, soit après l’entrée en vigueur de la norme.

Conclusion: si elle devait débarquer en Suisse, l’influenceuse Molly Burke ne se montrerait probablement pas très enthousiaste. (adapt. tam)