Voici où il a fait le plus chaud ce vendredi en Suisse

Ce vendredi a marqué le pic d'une courte vague de chaleur qui a traversé la Suisse à partir de jeudi. Le mercure a frôlé 30°C à Coire et à Sion. Classement.

Les prévisions météo avaient promis des «températures estivales» pour ce vendredi. Jusqu'à 25°C étaient attendus à Lausanne, 28°C à Genève et même 29°C en Valais - des valeurs proches des niveaux records pour cette période de l'année. L'ensemble du pays était censé bénéficier de ces bonnes conditions atmosphériques.

Une situation résultant de la convergence de deux phénomènes météorologiques, un anticyclone et un courant d'air chaud provenant d'Afrique du Nord. La combinaison de ces deux facteurs a provoqué une vague de chaleur qui a traversé la Suisse ces deux derniers jours.

Verdict? Le soleil et la chaleur ont-ils vraiment été au rendez-vous ce vendredi? Oui, selon les données de MétéoSuisse. 29,8°C ont notamment été mesurés à Coire à 15h10. Des températures abondamment supérieures à 25°C ont, de plus, été enregistrées un peu partout en Suisse. Les dix endroits où le soleil a tapé le plus fort ont été les suivants:

29,8°C ont été mesurés à Coire. 26,9°C à Bad Ragaz. 28,6°C à Sion. 28,6°C à Bâle. 28,2°C à Biasca. 27,8°C à Möhlin. 27,8°C à Würenlingen. 27,7°C à Schiers. 27,6°C à Liebstadt. 27,6°C à Buchs.

Le retour du gris

Malgré ces pics, la chaleur n'est pas là pour rester. La situation devrait commencer à se dégrader déjà à partir de samedi, lorsqu'une perturbation en provenance du nord s'approchera de nos latitudes. Au menu: baisse des températures, nuages et averses, notamment ce dimanche.

Le début de la semaine prochaine sera brutal. Les températures maximales vont diminuer de moitié par rapport à ce vendredi. A Lausanne, Neuchâtel et Bienne, le mercure ne devrait guère dépasser 13°C, alors que 11°C sont attendus à Fribourg. En Valais et à Genève, les valeurs maximales devraient être un peu plus élevées, sans toutefois dépasser les 17°C.

