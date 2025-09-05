ciel clair14°
Fribourg 22 millions pour rénover la gare de Cressier

22 millions seront investis pour rénover cette petite gare romande

Les TPF vont investir 22 millions pour moderniser la gare de Cressier, avec des quais accessibles et une mise en service prévue en 2028.
05.09.2025, 15:4805.09.2025, 15:48
Les Transports publics fribourgeois (TPF) mettent à l’enquête publique dans la Feuille officielle le réaménagement de la gare de Cressier (FR). Au total, plus de 22 millions de francs seront investis dans les travaux.

Les travaux permettront de retrouver une gare dotée de deux voies et de deux quais qui respecteront notamment les exigences de la LHand (loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées), ont indiqué vendredi les TPF. Un peu plus d’un kilomètre d’installations ferroviaires sera aussi remis à neuf.

Gare de Cressier dans le canton de Fribourg.
Ce chantier à 22 millions qui transformera la gare de Cressier,Image: googlemap

Le réaménagement concerne le tronçon entre Cressier et Villars-les-Moines (FR). Rendu nécessaire par la vétusté de l’installation, il permettra en outre d’optimiser légèrement le tracé et de gagner en vitesse, d’un côté comme de l’autre de la gare.

Sous réserve que les procédures se prolongent, le calendrier prévoit le début du chantier vers le milieu de l’année 2027, précise le communiqué. La mise en service devrait intervenir quant à elle en décembre 2028. (sda/ats)

