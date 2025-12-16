Ces 11 nouvelles lois impacteront les Suisses en 2026

De nombreuses modifications legislatives vont affecter la population suisse en 2026. Aperçu des principaux changements.

L'année 2026 ne sera pas avare en changements. De nombreuses lois et réglementations entreront en effet en vigueur bientôt, soit dès début janvier soit plus tard dans la prochaine année.

«Nouvelle année, nouvelles règles, nouveaux coûts», écrit Comparis, avant de nous transmettre «un aperçu des changements pertinents pour les consommateurs». Et si certains ajustements fiscaux et autres améliorations des prestations sociales soulageront quelques portemonnaies, il n'y a pas que de quoi se réjouir, puisque de «nouvelles exigences en matière de santé publique, de construction de logements et de rémunération de l’énergie» engendreront des coûts plus élevés pour de nombreux habitants du pays.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, notons que certaines modifications attendent encore l’approbation définitive du Parlement, du Conseil fédéral ou d'autres autorités et que des ajustements sont toujours possibles.

Vaccinations recommandées sans franchise

En Suisse, dès le 1er janvier 2026, plusieurs vaccins recommandés par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) seront exemptés de franchise, comme ceux contre le Covid-19, le mpox, les pneumocoques, les méningocoques, la diphtérie, le tétanos et le VRS pour les femmes enceintes. L'OSFP écrit:

«Cette mesure vise à augmenter le taux de vaccination en Suisse» OFSP

Droit impératif de réparation en cas de défauts de construction

Les acheteurs de nouvelles propriétés immobilières seront mieux protégés en cas de défauts de construction:

«En cas de défauts de construction, les propriétaires auront à l’avenir clairement droit à la réparation, même si le contrat en dispose autrement. La position des consommatrices et consommateurs vis-à-vis des entreprises de construction s’en trouvera renforcée.» Comparis

Impôt minimal sur les grandes sociétés

La Suisse va mettre en œuvre l'impôt minimum de 15% pour les grandes entreprises, comme les autres Etats de l'OCDE. Pour la population suisse, les effets seront surtout indirects, ils concerneront surtout la politique fiscale cantonale ou les décisions de localisation des entreprises.

Introduction de Tardoc et des forfaits ambulatoires

Tarmed, l'ancien système tarifaire médical ambulatoire en Suisse, sera remplacé au 1er janvier 2026 par Tardoc, un système voulu plus moderne et plus précis. Tardoc devrait être plus transparent et mieux représenter les coûts réels de traitement. Néanmoins:

«Pour les patientes et patients, les factures peuvent en conséquence être plus ou moins élevées en fonction du traitement et du modèle d’assurance.» Comparis

L’âge de référence AVS pour les femmes augmente

Avec la réforme AVS-21, les femmes partiront plus tard à la retraite pour atteindre 65 ans en 2028. En 2026, les femmes nées en 1962 partiront à la retraite à 64 et six mois.

Hausse générale du taux de la TVA en Suisse

Encore en discussion au Parlement, le taux normal de la TVA pourrait passer de 8,1 à 8,8%, le taux réduit de 2,6% à 2,8% et le taux spécial hôtellerie de 3,8% à 4,2%.

Nouvelle rémunération pour l’électricité renouvelable

La Suisse introduit de nouveaux systèmes de rémunération pour les énergies renouvelables avec la «Loi pour l’électricité». Les producteurs recevront à l’avenir une rémunération au prix du marché avec des taux minimaux, Comparis précise:

«Pour les exploitants d’installations photovoltaïques et autres, les recettes peuvent devenir plus volatiles.»

AGOV, clé unique pour les portails de la Confédération

Pour l'accès aux services numériques de la Confédération, les citoyens utiliseront Agov, un nouvel identifiant. Sa mise en œuvre doit arriver au plus tard le 31 octobre 2026.

Moutier devient une commune jurassienne

La commune bernoise de Moutier devient officiellement jurassienne. Les changements seront nombreux pour les habitants, tant au niveau des impôts, transports, école ou santé.

Echange automatique de renseignements (EAR) relatifs aux cryptoactifs

Dans le but de lutter contre l'évasion fiscale et harmoniser la fiscalité des cryptoactifs avec celle des autres actifs, les institutions financières et prestataires de services cryptos devront déclarer les comptes détenus par des Suisses aux autorités fiscales helvétiques:

«Si vous détenez des investissements en cryptomonnaie, vous devez vous attendre à ce que ces avoirs soient à l’avenir déclarés de manière standardisée à l’Etat de résidence.» Comparis

La 13ème rente AVS

La 13ᵉ rente AVS sera versée pour la première fois aux bénéficiaires en décembre 2026.

