Le nouvel horaire CFF entrera en vigueur le 14 décembre prochain. Keystone

Nouvel horaire CFF: voici les changements en Suisse romande

L'ex-régie fédérale dévoile les améliorations qu'amènera le changement d'horaire pour les Romands le 14 décembre prochain. La liaison directe entre Bâle et Lausanne fait notamment son retour.

Plus de «Suisse»

Le changement d'horaire des CFF de décembre prochain apportera des améliorations de l’offre pour les Romands dans les liaisons avec le Nord-Ouest de la Suisse et dans le trafic régional vaudois et jurassien. La liaison directe entre Bâle et Lausanne fait son retour.

Les travaux de construction d’une double voie entre Grellingue (BL) et Douquinge (BL) se terminent en septembre 2025, indiquent mercredi les CFF. La mise en service de cette nouvelle infrastructure entraîne une importante amélioration de l’offre sur l’axe Suisse romande–Bâle.

Un train par heure

Dès le changement d’horaire, la cadence à la demi-heure sera introduite entre Bienne, Delémont et Bâle. L’horaire 2026 rétablit la liaison directe entre Bâle et Lausanne: un train IC 51 par heure et par sens reliera Lausanne et Bâle, via le Pied du Jura et Delémont.

En trafic régional, sur le RER Vaud, les lignes R1 et R2 Grandson–Lausanne–Cully seront prolongées jusqu’à Bex, avec des trains à deux étages. Les lignes R3 et R4 Vallorbe/Le Brassus–Le Day–Lausanne circuleront jusqu’à Vevey au lieu de Bex. (jzs/ats)