La gare de Neuchâtel. Image: KEYSTONE

Perturbations à venir sur le réseau CFF romand: ce qu’il faut savoir

En raison de travaux à Neuchâtel, plusieurs lignes CFF seront interrompues durant quatre week-ends. Par ici pour les infos les plus importantes. 👇

Les voyageuses et voyageurs passant par Neuchâtel devront s’armer de patience au cours des prochaines semaines. En raison de travaux de renouvellement des aiguillages à la sortie ouest de la gare, une interruption totale du trafic ferroviaire est prévue en direction de Yverdon-les-Bains, Buttes, Frasne, Corcelles-Peseux et Les Geneveys-sur-Coffrane.

Quand est-ce qu'il y aura des perturbations CFF?

Ces perturbations se produiront durant quatre week-ends consécutifs:

Du samedi 5 avril à 2h45 au lundi 7 avril à 3h45.

Du samedi 12 avril à 2h45 au lundi 14 avril à 3h45.

Du samedi 26 avril à 2h45 au lundi 28 avril à 3h45.

Du samedi 3 mai à 2h45 au lundi 5 mai à 3h45.

Quelles lignes CFF seront touchées?

Les grandes lignes touchées

IC5 Lausanne–Zurich–Saint-Gall–Rorschach

➤ Circule entre Lausanne et Yverdon-les-Bains, puis entre Neuchâtel et Zurich.

➤ Remplacé par bus entre Yverdon-les-Bains et Neuchâtel.

➤ Supprimé entre Neuchâtel et Yverdon-les-Bains.

➤ Les passagers sont invités à utiliser les bus IC5 de remplacement.

Lignes régionales concernées

R13 Bienne–Neuchâtel–Yverdon-les-Bains

➤ Circule uniquement entre Bienne et Neuchâtel et entre Gorgier-St-Aubin et Yverdon-les-Bains.

➤ Bus entre Neuchâtel et Gorgier-St-Aubin.

➤ Supprimé.

➤ Bus entre Neuchâtel et Buttes.

➤ Supprimé.

➤ Bus entre Neuchâtel et Frasne.

➤ Supprimé.

➤ Bus entre Neuchâtel et Corcelles-Peseux.

➤ Circule uniquement entre Chambrelien et Le Locle.

➤ Bus entre Neuchâtel et Les Geneveys-sur-Coffrane.

Pourquoi ces perturbations avec les trains CFF?

Ces travaux, bien que contraignants, sont indispensables au maintien de la sécurité et de la fiabilité du réseau ferroviaire, informent les CFF. La transformation des aiguillages à Neuchâtel s’inscrit dans une stratégie de modernisation continue du réseau CFF.

Voyageuses et voyageurs sont invités à planifier leurs trajets à l’avance et à prévoir un peu plus de temps pour leurs déplacements durant les périodes indiquées. (jah)