Une des locos les plus mythiques des CFF est de retour

La locomotive électrique «Crocodile», construite en 1919, fera l'objet d'une importante rénovation et circulera ensuite dans son ancienne patrie, sur la ligne du Gothard.

Deborah Bläuer / ch media

Plus de «Suisse»

La «crocodile» est l'une des locomotives électriques les plus connues des CFF. Elle a été spécialement conçue pour le transport de marchandises et doit son nom à son design marquant avec ses longs avant-corps et sa cabine de conduite placée au centre.

51 exemplaires ont été construits entre 1919 et 1922 et étaient principalement utilisés sur la ligne raide et sinueuse du Gothard. L'un des «crocodiles», construit en 1919, se trouvait depuis 1982 au Musée suisse des transports en tant que prêt de CFF Historic.

Des locomotives similaires ont été utilisées en Allemagne, en Autriche et en France.

Dans le cadre d'une coopération entre CFF Historic, dont le siège principal est à Windisch, et le Musée des transports de Lucerne, plusieurs véhicules ferroviaires historiques ont été remplacés entre novembre 2024 et janvier 2025. Parmi eux, la «crocodile» susmentionné a quitté la halle des rails du Musée des transports tôt le matin du mardi 21 janvier, afin d'être remis en état de marche par CFF Historic.

A partir de 2025, le Train du Saint-Gothard émerveillera à nouveau petits et grands passionnés.

Le Musée des Transports regrette le départ du «crocodile»

Comme l'indique le communiqué de presse commun de CFF Historic et du Musée des transports, la «crocodile» en question devrait, après les importants travaux de rénovation, circuler entre autres dans son ancienne patrie, sur la ligne du Gothard:

«La crocodile sera à nouveau utilisé à l'avenir pour des trajets publics et permettra ainsi à une large population non seulement de jeter un regard vivant sur l'histoire du chemin de fer, mais aussi de vivre des expériences inoubliables.»

La ligne du Gothard La ligne du Gothard est une ligne de chemin de fer emblématique, reliant les villes de Lucerne et de Chiasso, en passant par le massif alpin du Saint-Gothard. Elle est célèbre pour son ingénierie audacieuse et son rôle essentiel dans le réseau ferroviaire européen.



Le Gotthard Panorama Express est par exemple une activité de choix pour de nombreux touristes étrangers et locaux en Suisse.



Nous regrettons le départ du «crocodile», explique l'attachée de presse du Musée des transports Beatrice Rüttimann. Avant de continuer:

«Nous nous réjouissons toutefois que la locomotive soit à nouveau prête à rouler et à être découverte. En même temps, nous travaillons sur la nouvelle exposition "Bahnerlebnis Schweiz", qui sera inaugurée le 18 juin dans le hall des rails.»

CFF Historic déménage à Olten

Mario Werren, directeur de CFF Historic, souligne: «Grâce à la bonne collaboration avec le Musée des transports, nous pouvons restaurer et remettre en état de marche une magnifique pièce de musée, ce qui permet de découvrir une partie importante de l'histoire des chemins de fer suisses».

Une autre locomotive Crocodile des CFF. Keystone

Depuis plus de dix ans, le secrétariat de la Fondation du patrimoine historique des CFF, en abrégé CFF Historic, a son siège à Windisch. Dans quelques années, il déménagera toutefois à Olten. Le nouveau site devrait être inauguré à l'occasion du 125e anniversaire des CFF en 2027. Une partie du magasin composé d'archives, d'une bibliothèque et d'une collection restera toutefois à Windisch jusqu'à nouvel ordre.

Traduit et adapté par Chiara Lecca