Trafic CFF perturbé entre Lausanne et Genève
Des travaux restreignent le trafic ferroviaire entre Nyon et Gland. Des retards et des suppressions sont à prévoir.
Le trafic ferroviaire sur la ligne Genève - Lausanne est restreint entre Nyon et Gland, indiquent les CFF sur leur site internet.
Des «travaux exceptionnels» sont à l'origine de la perturbation, qui dure jusqu'à 08h environ. Les lignes EC, IC1, IR, IR15, IR57, IR90, IR95, RE et RE33 sont concernées.
Des retards et des suppressions sont à prévoir. (jzs)
