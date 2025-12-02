Des «travaux exceptionnels» sont à l'origine de la perturbation (image d'archives). Image: KEYSTONE

Trafic CFF perturbé entre Lausanne et Genève

Des travaux restreignent le trafic ferroviaire entre Nyon et Gland. Des retards et des suppressions sont à prévoir.

Le trafic ferroviaire sur la ligne Genève - Lausanne est restreint entre Nyon et Gland, indiquent les CFF sur leur site internet.

Des «travaux exceptionnels» sont à l'origine de la perturbation, qui dure jusqu'à 08h environ. Les lignes EC, IC1, IR, IR15, IR57, IR90, IR95, RE et RE33 sont concernées.

Des retards et des suppressions sont à prévoir. (jzs)